Футболисты сборной Норвегии вырвали ничью в матче с командой Испании в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Встреча группы F, прошедшая в субботу в Осло, завершилась со счетом 1:1.

Сборные Норвегии и Испании сыграли вничью в отборочном матче ЕВРО-2020

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