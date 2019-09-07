Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСборная Испании за компенсированное время разгромила Фарерские острова

Испания — Фарерские острова
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Эль-Молинон»
Родриго Морено
13′
Тьяго Алькантара
44′
Родриго Морено
50′
55′
Рогви Бальдвинссон
Андреас Эриксен
Микель Ойарсабаль
Пако Алькасер
61′
65′
Йоуан Суимун Эдмундссон
Кай Лео Барталсстову
Сусо
Пабло Сарабия
68′
Серхио Рамос
73′
Серхио Рамос
Унаи Нуньес
84′
87′
Клеминт Ольсен
Магнус Эгильссон
Пако Алькасер
90′
Пако Алькасер
90′+3′
Нильсен, вероятно, доставал сферу, но рикошет от защитника изменил траекторию полёта и мяч оказался в сетке – 2:0. Довольно скучный матч проводили испанцы, но добыли уверенную победу в компенсированное время. Дуплетом стрельнул Пако Алькасер.
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