Нильсен, вероятно, доставал сферу, но рикошет от защитника изменил траекторию полёта и мяч оказался в сетке – 2:0. Довольно скучный матч проводили испанцы, но добыли уверенную победу в компенсированное время. Дуплетом стрельнул Пако Алькасер.

Сборная Испании за компенсированное время разгромила Фарерские острова

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