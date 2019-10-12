Сборная Италии досрочно отобралась на чемпионат Европы по футболу 2020 года, обыграв команду Греции со счетом 2:0. Игра проходила в Риме. Голы забили Жоржиньо (на 63-й минуте, с пенальти) и Федерико Бернардески (78). Италия стала второй командой, которая досрочно вышла на Евро-2020.

Происшествия В центре Москвы произошла стрельба в ресторане 30 сентября сообщалось, что на северо-западе Москвы в ходе дорожного конфликта произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Армия и оружие Курдский командующий выступил за установление бесполетной зоны в Сирии Командующий "Силами демократической Сирии" (СДС) генерал Мазлюм Абди призвал Европейский союз создать бесполетную зону для защиты гражданского населения на северо-востоке страны, где проводит военную операцию Турция.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Игры Nvidia добавит рейтрейсинг в старые игры. Создали отдельную команду Nvidia создала отдельную команду для внедрения рейтрейсинга в старые игры. Разработчики заняты еще не анонсированным проектом.

Происшествия Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Фигурное катание Японец Уно победил на турнире по фигурному катанию в Финляндии Японец Сёма Уно стал победителем турнира по фигурному катанию "Финляндия Трофи", который проходит в Эспоо.

Политика В Киеве заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил об отсутствии денег у Киева на восстановление Донбасса.

Политика Президент Эквадора объявил о введении комендантского часа в столице Президент Эквадора Ленин Морено объявил о введении комендантского часа и военного контроля в столице страны Кито на фоне протестов против повышения цен на топливо.

Футбол Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.

Армия и оружие Джонсон призвал Эрдогана прекратить операцию в Сирии Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента Турции Тайипа Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии и заявил, что Британия и другие страны готовы поддержать переговоры о перемирии, говорится в переданном в РИА Новости заявлении канцелярии премьера.

Политика В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Мария Миронова после родов вышла в свет с мужем В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.

Происшествия В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".

Здоровье Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.

Армия и оружие Германия прекратит экспорт оружия в Турцию из-за операции в Сирии Правительство Германии не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Футбол Испания упустила победу над Норвегией в матче отбора Евро-2020 Сборная Испании на последних минутах упустила победу в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020 с национальной командой Норвегии.

Политика Китай представил боевую летающую тарелку 10 октября в Китае состоялось открытие выставки «China Helicopter Exposition 2019».

Авто Porsche и Boeing разработают летающий электромобиль Немецкий производитель автомобилей и американская авиационная компания Boeing планируют разработать новый летательный аппарат премиум-класса, который можно будет эксплуатировать в городе.