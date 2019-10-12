Футбол

Телеканал 360°Телеканал 360°Сборная Италии досрочно вышла на Евро-2020

Италия — Греция
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпико»
14′
Пантелис Хацидьякос
27′
Эфтимиос Кулурис
Федерико Кьеза
Федерико Бернардески
39′
62′
Андреас Бухалакис
Жоржиньо
63′
67′
Эфтимиос Кулурис
Анастасиос Донис
75′
Андреас Бухалакис
Димитриос Яннулис
Федерико Бернардески
78′
Чиро Иммобиле
Андреа Белотти
79′
80′
Анастасиос Бакасетас
Петрос Манталос
Николо Барелла
Николо Дзаньоло
87′
Сборная Италии досрочно отобралась на чемпионат Европы по футболу 2020 года, обыграв команду Греции со счетом 2:0. Игра проходила в Риме. Голы забили Жоржиньо (на 63-й минуте, с пенальти) и Федерико Бернардески (78). Италия стала второй командой, которая досрочно вышла на Евро-2020.
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