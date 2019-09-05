Футбол
Вести.RuСборная Италии обыграла Армению в отборочном матче Евро-2020
В Ереване завершился отборочный матч чемпионата Европы-2020 в группе J между сборными Армении и Италии. Хозяева поля первыми открыли счет, однако добытое преимущество удержать не cмогли, пропустив затем три безответных мяча.
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Армянский Макгрегор забил Италии Манчини, но был удален после симуляции Бонуччи. Это боль!
Sport24.ruвчера в 14:40
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Кокорина и Мамаева освободили по УДО
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В Крыму приостановили поиски пассажирки с затонувшего катера до утра
Спасатели временно прервали поиски пропавшей пассажирки после опрокидывания прогулочного катера в районе побережья юго-восточного Крыма в связи с наступлением темноты, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС по региону.
РИА Новости вчера в 13:37
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Екатеринбургская певица Монеточка выпустила клип о безденежье
Уроженка Екатеринбурга, певица Лиза Монеточка выпустила новый клип на песню «Нет монет».
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Экономика
Главными клиентами рухнувших банков оказались пенсионеры
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Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
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Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
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Президент России Владимир Путин пообещал, что приедет в Магадан мыть золото.
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Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
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Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Политика
Песков поделился планами Путина на день выборов
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков известил, что его начальник примет участие в электоральном процессе 8 сентября, информирует ТАСС .
ЗакC.Ру 02:26
Происшествия
В Челябинске возбуждено уголовное дело за передачу в аренду переходов
Переходы были переданы в аренду ООО «Лоция» с множеством нарушений. Чиновники ответят за превышение должностных полномочий.
Polit74.ru 01:21
Энергетика
Запасы нефти в США снизились почти на 5 миллионов баррелей
Запасы нефти в США за неделю сократились на 4,77 миллиона баррелей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство энергетики страны.
Российская газета вчера в 21:06
Политика
Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
Вести.Ru 01:51
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Политика
Путин рассчитывает на снижение ипотечной ставки по всей России
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости заниматься преобразованием ипотечной ставки в дальнейшем.
ФАН 02:16
Экономика
Уфа оказалась в числе лидеров по росту алкомаркетов в регионах России
Число специализированных магазинов по продаже алкогольной продукции в Уфе за год выросло на 39%, или на 254 точки, а количество пивных — на 17%, или на 418 точек.
Реальное время 02:56
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Общество
Роструд назвал сферы с высокими зарплатами
В пресс-службе Роструда рассказали, в каких сферах предлагают наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц.
RT на русском 01:45
Происшествия
В ФБК и штабе Навального начались обыски
Ведомости вчера в 12:21
Политика
Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности
По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
РБК 01:01
Единоборства
Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.
REGNUM 02:41
Музыка
Ники Минаж объявила о завершении карьеры
Американская певица Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры.
РИА Новости 02:00
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты вчера в 20:20
Политика
Источник сообщил о включении Сенцова и Вышинского в списки на обмен
В списки для выдачи Украине удерживаемых лиц в рамках обмена включили 24 моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, и еще 11 осужденных, в том числе режиссера Олега Сенцова.
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Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Известия вчера в 20:08
Политика
Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко
Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка.
РИА Новости вчера в 16:51