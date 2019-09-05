Футбол

Вести.RuВести.RuСборная Италии обыграла Армению в отборочном матче Евро-2020

В Ереване завершился отборочный матч чемпионата Европы-2020 в группе J между сборными Армении и Италии. Хозяева поля первыми открыли счет, однако добытое преимущество удержать не cмогли, пропустив затем три безответных мяча.
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