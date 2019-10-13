Футбол

REGNUMREGNUMСборная Италии обыграла Грецию и квалифицировалась на Евро-2020

Италия — Греция
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпико»
14′
Пантелис Хацидьякос
27′
Эфтимиос Кулурис
Федерико Кьеза
Федерико Бернардески
39′
62′
Андреас Бухалакис
Жоржиньо
63′
67′
Эфтимиос Кулурис
Анастасиос Донис
75′
Андреас Бухалакис
Димитриос Яннулис
Федерико Бернардески
78′
Чиро Иммобиле
Андреа Белотти
79′
80′
Анастасиос Бакасетас
Петрос Манталос
Николо Барелла
Николо Дзаньоло
87′
Сборная Италии по футболу уверенно обыграла команду Греции в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Игра проходила на поле римского стадиона «Олимпико» и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
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