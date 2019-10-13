Футбол
REGNUMСборная Италии обыграла Грецию и квалифицировалась на Евро-2020
|14′
Пантелис Хацидьякос
|27′
Эфтимиос Кулурис
Федерико Кьеза
Федерико Бернардески
|39′
|62′
Андреас Бухалакис
Жоржиньо
|63′
|67′
Эфтимиос Кулурис
Анастасиос Донис
|75′
Андреас Бухалакис
Димитриос Яннулис
Федерико Бернардески
|78′
Чиро Иммобиле
Андреа Белотти
|79′
|80′
Анастасиос Бакасетас
Петрос Манталос
Николо Барелла
Николо Дзаньоло
|87′
Италия
Расстановка 4‑3‑3
21
Доннарумма
2
Д′Амброзио
19
Бонуччи
15
Ачерби
7
Спинаццола
16
Дзаньоло
8
Жоржиньо
6
Верратти
20
Бернардески
9
Белотти
10
Инсинье
12
Пасхалакис
2
Бакакис
17
Хацидьякос
5
Сиовас
3
Стафилидис
8
Зека
21
Курбелис
20
Манталос
22
Яннулис
18
Лимниос
11
Донис
Греция
Расстановка 4‑3‑1‑2
Сборная Италии по футболу уверенно обыграла команду Греции в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Игра проходила на поле римского стадиона «Олимпико» и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
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