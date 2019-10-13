Сборная Италии по футболу уверенно обыграла команду Греции в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Игра проходила на поле римского стадиона «Олимпико» и закончилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Сборная Италии обыграла Грецию и квалифицировалась на Евро-2020

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