Футбол

Российская газетаРоссийская газетаСборная Италии обыграла греков и вышла на Евро-2020

Италия — Греция
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпико»
14′
Пантелис Хацидьякос
27′
Эфтимиос Кулурис
Федерико Кьеза
Федерико Бернардески
39′
62′
Андреас Бухалакис
Жоржиньо
63′
67′
Эфтимиос Кулурис
Анастасиос Донис
75′
Андреас Бухалакис
Димитриос Яннулис
Федерико Бернардески
78′
Чиро Иммобиле
Андреа Белотти
79′
80′
Анастасиос Бакасетас
Петрос Манталос
Николо Барелла
Николо Дзаньоло
87′
Вслед за бельгийцами участие в финальной стадии чемпионата Европы-2020 гарантировали себе итальянцы. Произошло это благодаря победе команды Роберто Манчини над Грецией (2:0).
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