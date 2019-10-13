Вслед за бельгийцами участие в финальной стадии чемпионата Европы-2020 гарантировали себе итальянцы. Произошло это благодаря победе команды Роберто Манчини над Грецией (2:0).

Сборная Италии обыграла греков и вышла на Евро-2020

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