Футбол

RT на русскомRT на русскомСборная Италии обыграла команду Армении в отборочном матче ЧЕ-2020

Итальянские футболисты добыли волевую победу над сборной Армении на стадии группового раунда квалификационного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Встреча, проходившая на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване, завершилась со счётом 1:3.
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