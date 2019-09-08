Футбол
REGNUMСборная Италии обыграла команду Финляндии в матче отбора Евро-2020
|8′
Эмерсон Палмьери
Алессандро Флоренци
|22′
Жоржиньо
Расмус Шюллер
|57′
|59′
Чиро Иммобиле
|71′
Джанлуиджи Доннарумма
Теему Пукки
|72′
|72′
Федерико Кьеза
Федерико Бернардески
Паулус Араюури
|74′
Ласси Лаппалайнен
Яссе Туоминен
|75′
|76′
Чиро Иммобиле
Андреа Белотти
Саули Вяйсянен
|79′
|79′
Жоржиньо
Альбин Гранлунд
Пюрю Сойри
|82′
Расмус Шюллер
Йони Кауко
|87′
Йони Кауко
|90′+3′
Финляндия
Расстановка 5‑4‑1
1
Градецки
13
Сойри
4
Тойвио
2
Араюури
15
Вяйсянен
18
Уронен
8
Лод
19
Кауко
6
Камара
20
Туоминен
10
Пукки
21
Доннарумма
5
Иццо
19
Бонуччи
3
Ачерби
16
Флоренци
12
Сенси
8
Жоржиньо
18
Барелла
10
Бернардески
9
Белотти
7
Пеллегрини
Италия
Расстановка 4‑3‑3
Сборная Италии одержала победу над командой Финляндии в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Италия на выезде победила Финляндию, Греция не смогла обыграть Лихтенштейн
Спорт-Экспрессвчера в 16:55
Шесть из шести: Сборная Италии обыграла Финляндию и приблизилась к выходу на Евро
Евро-футбол.рувчера в 16:41
Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 04:43, Вашингтон
Космос
Модуль потерян, но индийская миссия на Луне не закончена
Связь с посадочным модулем «Викрам» была потеряна на высоте 2,1 километра над поверхностью Луны, заявил специалист Индийской организации космических исследований (ISRO), 7 сентября сообщает издание The Hindu.
Красная весна 07 сентября в 08:34
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале US Open
ТАСС вчера в 21:09
Хоккей
«Монреаль» не собирается возвращать Маркова
В прошедшем сезоне 40-летний Марков выступал в КХЛ за «Ак Барс». В регулярном чемпионате защитник провел 49 матчей, набрав 14 (2+12) очков.
Спорт БИЗНЕС Online 01:30
Политика
Стали известны первые итоги выборов в Мосгордуму
Опубликованы первые итоги голосования в Московскую городскую думу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 16:46
Шоу-бизнес
Собчак прокомментировала слухи о своей беременности
Телеведущая Ксения Собчак опровергла многочисленные слухи о своей беременности, сообщает «Рамблер».
МИР 24 04:33
Происшествия
В ДТП в Краснодарском крае погибли пять человек
В результате ДТП погибли все, кто находился в машинах - пять человек.
Российская газета вчера в 19:10
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 14 человек
Как сообщили в службе безопасности НИЦ РКП, в минувшую субботу силами охраны были задержаны трое молодых людей с фотооборудованием.
Российская газета вчера в 07:41
Политика
Артамонов победил на выборах главы Липецкой области
Известия вчера в 23:18
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Футбол
Тренер Казахстана сравнил Россию с Бельгией
Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек высоко оценил уровень соперника по отборочному матчу Евро-2020.
Спорт-Экспресс вчера в 13:15
Политика
Окончательная средняя явка избирателей на выборы в РФ составила 41,2%
Окончательная средняя явка по выборам в органы государственной власти в административных центрах субъектов РФ составила 41,2%, — сообщила Элла Памфилова.
iReactor 04:33
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Транспорт
Начинающим автомобилистам добавят категорий
Получить доступ к вождению мотоцикла станет сложнее: минимальный возраст получения прав категории А повышается с 18 до 20 лет.
Коммерсантъ вчера в 16:18
Экономика
Жители РФ предпочитают больше сберегать, чем тратить
Большинство жителей России (66%) заявили, что в настоящее время лучше сберегать деньги, чем тратить.
REGNUM 04:06
Политика
В ЕК назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной
В Европейской комиссии назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной.
RT на русском 04:19
Политика
На выборах губернатора Челябинской области победил Алексей Текслер
По итогам обработки 100% протоколов на выборах губернатора Челябинской области побеждает действующий врио главы региона Алексей Текслер с 69,31% голосов.
Коммерсантъ 02:14
Политика
На выборах главы Петербурга лидирует Беглов
Газета.Ru 03:08
Политика
Все действующие главы регионов побеждают на выборах
Газета.Ru 02:45
Политика
Вышинский поблагодарил Путина за поддержку
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку.
РИА Новости 03:49
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне его бесед с Путиным
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о тоне переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Lenta.ru 03:41
Общество
Смотрим в прямом эфире, как мэр Высокинский открывает новый портал
В понедельник Александр Высокинский презентует официальный геопортал города Екатеринбурга.
Екатеринбург Онлайн 03:06
Авто
Стали известны спецификации нового Toyota RAV4 для России
Toyota начала принимать заказы на обновленную версию кроссовера Toyota RAV4 в России.
Дни24 04:40
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Общество
Загадочное существо с клыками и клювом свалилось с неба
Венди Грей (Wendy Gray) и Энди Вээр (Andy Vere) заметили «похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба», на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
Lenta.ru вчера в 19:02
Авто
Почему сегодня у машин узкие фары? Это надолго?
В былые времена чрезмерно узкими фары можно было сделать, только если игнорировать удобство и безопасность будущего владельца.
За рулем 03:06
Политика
Вышинский признался в получении наград от России
Главный редактор портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский после возвращения в Россию по обмену задержанными между Москвой и Киевом признался в получении награды от российской стороны.
Газета.Ru 03:12