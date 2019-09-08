Футбол

Газета.RuГазета.RuСборная Италии переиграла команду Финляндии в матче отбора Евро-2020

Финляндия — Италия
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Ратина»
8′
Эмерсон Палмьери
Алессандро Флоренци
22′
Жоржиньо
Расмус Шюллер
57′
59′
Чиро Иммобиле
71′
Джанлуиджи Доннарумма
Теему Пукки
72′
72′
Федерико Кьеза
Федерико Бернардески
Паулус Араюури
74′
Ласси Лаппалайнен
Яссе Туоминен
75′
76′
Чиро Иммобиле
Андреа Белотти
Саули Вяйсянен
79′
79′
Жоржиньо
Альбин Гранлунд
Пюрю Сойри
82′
Расмус Шюллер
Йони Кауко
87′
Йони Кауко
90′+3′
Сборная Италии набрала 18 очков и лидирует в Группе J. Команда Финляндии (12) занимает второе место. Ранее Италия обыграла Армению в матче квалификации Евро-2020.
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