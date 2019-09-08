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Футбол «Химки» потерпели первое поражение в Олимп-ФНЛ, уступив «Торпедо» Московское "Торпедо" со счетом 1:0 дома победило подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Гаджеты Intel назвала причину своих неудач на рынке процессоров Кому именно уступили, конечно, не сказали. И причиной своих проблем назвали дефицит процессоров.

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