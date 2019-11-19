В других матчах отборочного турнира чемпионата Европы с крупным счетом завершилась встреча команд Испании и Румынии – 5:0 в пользу испанцев.

Общество Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.

Общество Швеция прекратила расследование против Ассанжа Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Политика ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву 24 тысячи евро компенсации Европейский суд по правам человека обязал Россию и Украину выплатить в общей сложности 24 тысячи евро организаторам беспорядков на Болотной площади в Москве в 2012 году Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву.

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.

Политика Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.

Политика Госдума приняла во втором чтении законопроект о гражданах-иноагентах Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении резонансный законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ - иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.

Наука Внутри примитивных метеоритов обнаружили сложные сахара Внутри сразу нескольких примитивных метеоритов-хондритов астробиологи нашли следы различных сложных сахаров, в том числе и рибозу, один из главных компонентов генетической информации.

Армия и оружие Австралийский историк заявил о победе Германии под Москвой в 1941 году Историк, писатель и преподаватель истории в Университете Нового Южного Уэльса (Австралия) Дэвид Стэхел, специализирующийся на немецкой военной истории Второй мировой войны, в своей книге «Отступление от Москвы» заявил, что итог советского наступления в конце 1941 года нужно рассматривать как локальную победу Германии.

Общество В Москве прошел бал дебютанток Tatler В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.

Политика Еврокомиссия рекомендует Украине закупать российский газ напрямую Globallookpress / Stefan Sauer Еврокомиссия порекомендовала Украине закупать российский газ напрямую, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Общество Российский губернатор возмутился дорогой со столбами посередине Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил об увольнении ответственных за ремонт трассы, посередине которой были установлены столбы.

Политика Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес не взяла денег за роль Рамоны в «Стриптизершах» Дженнифер Лопес рассказала, что роль в «Стриптизершах» для нее была похожа на возвращение в прошлое, поскольку она знает что такое бедность, и в юности была вынуждена делить одну кровать с сестрой, поскольку у ее семьи не было денег и места в квартире для второй кровати.