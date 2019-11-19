Национальная команда Италии разгромила сборную Армении в матче 10-го тура квалификации чемпионата Европы – 2020 со счётом 9:1. Как сообщается в "твиттере" Gracenote Live, сборная Италии смогла забить 9 голов в одном матче впервые с 1948 года.

Сборная Италии впервые за 71 год забила 9 голов в матче

Происшествия В центре Москвы избили офицера ФСБ В центре Москвы неизвестные избили сотрудника Центра спецназначения ФСБ России, мужчина госпитализирован.

Наука Витамин D и добавки с омега-3 не снижают воспаление в организме Американские медицинские специалисты в ходе проведенного исследования сделали вывод о том, что витамин D и омега-3 жирных кислот не способны полноценно защитить организм человека от воспалительного процесса, а в некоторых случаях даже повышают его.

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие СК заочно обвинил украинского военного из-за обстрелов в Донбассе Следственный комитет России заочно предъявил обвинение еще одному украинскому военнослужащему, причастному к обстрелам гражданского населения Донбасса.

Политика В Германии заявили, что Европе не нужен сжиженный газ США По словам политика, США давно угрожают участникам реализации «Северного потока – 2» санкциями, и Германия вместе с другими странами ЕС должна обдумать возможный ответ на такие действия.

Происшествия В ДТП на КАД один из пострадавших остался без руки Уточняется, что пассажиры и водитель «Мицубиси» находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из пострадавших лишился руки.

Армия и оружие В Сирии курды подожгли российский патруль На севере Сирии утром 18 ноября во время патрулирования в районе Айн-эль-Араб протестующие курды коктейлем Молотова подожгли российский бронеавтомобиль "Тайфун".

Шоу-бизнес Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.

Происшествия Автомобиль провалился в яму с кипятком в Пензе Легковой автомобиль провалился в яму с кипятком на стоянке у магазина в Пензе.

Армия и оружие В Польше назвали два сценария войны США с Россией Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.

Футбол В Госдуме раскритиковали российских футболистов Российские футболисты не полностью соответствуют современным мировым требованиям.

Экономика Оптимизм в российской промышленности упал до минимума 2016 года Как считали Институт Гайдара рассчитывает индекс оптимизма российской промышленности ежемесячно на основе опроса предпринимателей.

Общество Туман в Москве рассеется около полудня Туман не привел к серьезным проблемам в аэропортах столичного авиаузла.

Наука Австралопитек Люси была не умнее современных обезьян Австралийские исследователи выяснили, что древние предки людей, к которым относится и знаменитая Люси, были более глупыми по сравнению с современными обезьянами.

Авто Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала Китайская компания Hanlong Auto, находящаяся в провинции Хубэй, выпустила внедорожник, который внешне практически копирует Range Rover Sport, но стоит почти в десять раз дешевле.

Авто Стала известна дата производства обновленной Lada 4x4 Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).

Политика В Раде анонсировали разработку закона об особом статусе Донбасса Законопроект о предоставлении особого статуса неподконтрольным Украине территориям Донбасса планируется подготовить после саммита в «нормандском формате».

Авто Новую Chevrolet Niva показали дилерам Как выясняется, модель следующего поколения уже фактически готова и ее фотографии показали дилерам бренда в России.

Общество Forbes назвал лучших работодателей в России Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России. Всего в него вошли 50 компаний.

Общество Россияне смогут покупать и продавать имущество через портал госуслуг Предполагается, что теперь при покупке, к примеру, автомобиля, заключить договор, получить страховку и поставить машину на учет можно будет через идентификацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Общество В Роскачестве рассказали, как определить дома качество вина Физико-химический анализ вина дома не проведешь. Оценивая внешний вид вина, нужно обратить внимание на чистоту и прозрачность.

Политика «Нафтогаз» обсудит предложение «Газпрома» в трехстороннем формате НАК «Нафтогаз Украины» желает обсудить предложение «Газпрома» по продлению контракта на транзит в трехстороннем формате при участии России и Еврокомиссии.