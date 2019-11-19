Футбол

ЧемпионатЧемпионатСборная Италии впервые за 71 год забила 9 голов в матче

Италия — Армения
9 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Stadio Renzo Barbera
Чиро Иммобиле
8′
Николо Дзаньоло
9′
Николо Барелла
29′
Чиро Иммобиле
34′
35′
Вараздат Ароян
Николо Барелла
Риккардо Орсолини
46′
60′
Артак Григорян
Артем Симонян
Николо Дзаньоло
64′
Леонардо Бонуччи
Армандо Иццо
69′
69′
Айк Ишханян
Артур Саркисов
Алессио Романьоли
70′
Жоржиньо
75′
Сальваторе Сиригу
Алекс Мерет
77′
Риккардо Орсолини
78′
79′
Эдгар Бабаян
Федерико Кьеза
81′
82′
Артак Едигарян
Петрос Аветисян
Национальная команда Италии разгромила сборную Армении в матче 10-го тура квалификации чемпионата Европы – 2020 со счётом 9:1. Как сообщается в "твиттере" Gracenote Live, сборная Италии смогла забить 9 голов в одном матче впервые с 1948 года.
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