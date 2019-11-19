Сборная Италии разгромила Армению в заключительном поединке квалификации чемпионата Европы 2020 года со счетом 9:1. «Скуадрра адзурра» забила девять мячей в одном матче впервые с 1948 года. В 1948 году итальянцы забили 9 голов команде США на олимпийском турнире.

Сборная Италии впервые за 71 год забила девять голов в матче

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