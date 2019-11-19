Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruСборная Италии впервые за 71 год забила девять голов в матче

Италия — Армения
9 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Stadio Renzo Barbera
Чиро Иммобиле
8′
Николо Дзаньоло
9′
Николо Барелла
29′
Чиро Иммобиле
34′
35′
Вараздат Ароян
Николо Барелла
Риккардо Орсолини
46′
60′
Артак Григорян
Артем Симонян
Николо Дзаньоло
64′
Леонардо Бонуччи
Армандо Иццо
69′
69′
Айк Ишханян
Артур Саркисов
Алессио Романьоли
70′
Жоржиньо
75′
Сальваторе Сиригу
Алекс Мерет
77′
Риккардо Орсолини
78′
79′
Эдгар Бабаян
Федерико Кьеза
81′
82′
Артак Едигарян
Петрос Аветисян
Сборная Италии разгромила Армению в заключительном поединке квалификации чемпионата Европы 2020 года со счетом 9:1. «Скуадрра адзурра» забила девять мячей в одном матче впервые с 1948 года. В 1948 году итальянцы забили 9 голов команде США на олимпийском турнире.
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