Футбол

RT на русскомRT на русскомСборная Италии разгромила команду Армении в квалификации Евро-2020

Италия — Армения
9 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Stadio Renzo Barbera
Чиро Иммобиле
8′
Николо Дзаньоло
9′
Николо Барелла
29′
Чиро Иммобиле
34′
35′
Вараздат Ароян
Николо Барелла
Риккардо Орсолини
46′
60′
Артак Григорян
Артем Симонян
Николо Дзаньоло
64′
Леонардо Бонуччи
Армандо Иццо
69′
69′
Айк Ишханян
Артур Саркисов
Алессио Романьоли
70′
Жоржиньо
75′
Сальваторе Сиригу
Алекс Мерет
77′
Риккардо Орсолини
78′
79′
Эдгар Бабаян
Федерико Кьеза
81′
82′
Артак Едигарян
Петрос Аветисян
В матче группового этапа квалификационного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Италии победила команду Армении. Матч, проходивший на стадионе «Ренцо Барбера» в Палермо, завершился со счётом 9:1 в пользу хозяев. В составе итальянцев по два гола забили Чиро Иммобиле и Николо Дзаниоло.
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