В понедельник, 18 ноября, состоялся матч отборочного раунда чемпионата Европы-2020 Италия — Армения. Встреча прошла в Палермо и завершилась со счетом 9:1 в пользу команды Роберто Манчини. Итальянская сборная забила 9 мячей в одной игре впервые с 1948 года.

Сборная Италии забила 9 голов в матче впервые с 1948 года

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