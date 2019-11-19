Футбол
Sport24.ruСборная Италии забила 9 голов в матче впервые с 1948 года
Чиро Иммобиле
|8′
Николо Дзаньоло
|9′
Николо Барелла
|29′
Чиро Иммобиле
|34′
|35′
Вараздат Ароян
Николо Барелла
Риккардо Орсолини
|46′
|60′
Артак Григорян
Артем Симонян
Николо Дзаньоло
|64′
Леонардо Бонуччи
Армандо Иццо
|69′
|69′
Айк Ишханян
Артур Саркисов
Алессио Романьоли
|70′
Жоржиньо
|75′
Сальваторе Сиригу
Алекс Мерет
|77′
Риккардо Орсолини
|78′
|79′
Эдгар Бабаян
Федерико Кьеза
|81′
|82′
Артак Едигарян
Петрос Аветисян
Италия
Расстановка 4‑3‑3
12
Мерет
2
ди Лоренцо
5
Иццо
13
Романьоли
3
Бираги
6
Тонали
8
Жоржиньо
23
Орсолини
11
Дзаньоло
2 ×
17
Иммобиле
2 ×
14
Кьеза
16
Айрапетян
19
Амбарцумян
3
Ароян
2
Чалышир
11
Саркисов
13
Овганисян
9
Бабаян
23
Симонян
7
Аветисян
8
Барсегян
20
Карапетян
Армения
Расстановка 5‑4‑1
В понедельник, 18 ноября, состоялся матч отборочного раунда чемпионата Европы-2020 Италия — Армения. Встреча прошла в Палермо и завершилась со счетом 9:1 в пользу команды Роберто Манчини. Итальянская сборная забила 9 мячей в одной игре впервые с 1948 года.
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Экспресс на матчи отбора к Евро 2020 ~ Греция - Финляндия / Италия - Армения
Sport-place17 ноября в 01:25
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:07, Вашингтон
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