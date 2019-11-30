Биатлон
Газета.RuРоссия стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону
Сборная России показала четвертый результат в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону. Национальную российскую команду представили Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Отставание от лидера составило 1 минуту и 44,9 секунды.
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Экономика
Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара
Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».
Общество
Шамсутдинов попросил отца больше не приезжать в СИЗО
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь сослуживцев в части под Читой, попросил отца больше не приезжать к нему в СИЗО из Тюменской области, сообщает 29 ноября информагентство URA.RU.
Космос
NASA показало, как может выглядеть будущий лунный посадочный аппарат
NASA поделилось изображением концепта будущего лунного посадочного аппарата, передает портал CNET.
Здоровье
Названа профессия самых «живучих» россиян
Российские ученые в результате исследований пришли к выводу, что риск смерти космонавтов от ряда болезней и травм значительно ниже, чем у среднестатистического российского мужчины.
Происшествия
Арестован экс-мэр Кирова Владимир Быков
Экс-чиновник отправлен под домашний арест. Ему вменяю получение взятки в размере 7,8 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено накануне.
Здоровье
В Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей
Минздрав обещает 2 декабря принять участников пикетов, протестовавших, в частности, против оптимизации в медучреждениях и увольнения врачей.
Авто
Стало известно, что изменится для автомобилистов России с 1 декабря
С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобилей станет использование зимней резины.
Единоборства
Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
Политика
Раскрыты несбывшиеся планы США по присутствию в Крыму
Происшествия
В Белгороде учитель информатики подрался с учеником
В белгородской школе № 15 учитель информатики Олег Пургин подрался со своим учеником. Об этом сообщает Fonar.tv в пятницу, 29 ноября.
Спорт
Россиянина Устюгова дисквалифицировали на первом этапе Кубка мира
Российский лыжник Сергей Устюгов был дисквалифицирован за фальстарт в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
Гаджеты
В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone 6S
Отмечается, что Apple уже не поддерживает более старые модели iPhone, поэтому версия 6S на данный момент является самой дешевой из актуальных. iPhone 6S обновился до новой iOS 13, даже спустя четыре года.
Космос
Китайский наркоторговец арестован за хранение метамфетамина на $50 млн
Наркоторговец Лю Чао был арестован у себя дома в городе Макати. После обыска полиция обнаружила в квартире 370 кг метамфетамина.
Политика
Первый президент Украины дал Зеленскому перед встречей с Путиным совет
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ
За 10 месяцев 2019 года зарегистрировано почти 66 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, отметили в пресс-службе.
Политика
Задержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР
Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.
Наука
В США робот-лаборант провел 100 тысяч экспериментов за год
В США робот-лаборант смог провести более 100 тысяч опытов за год.
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
Армия и оружие
Strategist: Россия и КНР продолжают подготовку к конфликту с Западом
Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.
Общество
В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
Закон, касающийся обязательной маркировки, вступил в силу 1 января 2019 года. Первыми под маркировку попали табачная продукция и обувь.
Политика
Глава ДНР прокомментировал закон о расширении границ
Ранее 29 ноября стало известно, что парламент ДНР принял закон «О государственной границе ДНР», согласно которому границы республики соответствуют границе Донецкой области Украины.
Происшествия
В Британии задержано судно с россиянами на борту
Посольство России в Великобритании сообщило, что судно Jireh с россиянами на борту задержано в порту Портленда.
Футбол
Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
Политика
Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
Общество
В ЕС начали расследовать методы Google по сбору данных
Антимонопольные органы Евросоюза проводят расследование в отношении методов сбора данных компанией Google.
Политика
В МИД Греции осудили агрессивные высказывания Эрдогана
Резкие заявления внешнеполитического ведомства Греции прозвучали в ответ на озвученные президентом Турции Реджепом Эрдоганом планы продолжить разведку и бурение в исключительной экономической зоне Кипра, и «никакие крики и вопли» не смогут этому воспрепятствовать.
Авто
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
Эксперты выяснили, что количество состоящих на налоговом учете автомобилей стоимостью более 10 млн рублей сократилось на 26,5%.
Футбол
Сарри: «Сейчас Роналду не такой резкий, как это было раньше»
В последний раз Роналду забивал в чемпионате Италии 30 октября в матче с «Дженоа» (2:1). Всего в этой Серии А Криштиану провел десять матчей, забил пять мячей и отдал один результативный пас.
Шоу-бизнес
Слишком разные: сделано заявление о расставании Собчак и Богомолова
Новоиспеченный супруг телеведущей пока стойко выдерживает критику и народную нелюбовь, однако хватит его не надолго.