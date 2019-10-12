Футбол

Газета.RuГазета.RuСборная Италии вышла на Евро-2020

Италия — Греция
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпико»
14′
Пантелис Хацидьякос
27′
Эфтимиос Кулурис
Федерико Кьеза
Федерико Бернардески
39′
62′
Андреас Бухалакис
Жоржиньо
63′
67′
Эфтимиос Кулурис
Анастасиос Донис
75′
Андреас Бухалакис
Димитриос Яннулис
Федерико Бернардески
78′
Чиро Иммобиле
Андреа Белотти
79′
80′
Анастасиос Бакасетас
Петрос Манталос
Николо Барелла
Николо Дзаньоло
87′
Сборная Италии по футболу обыграла команду Греции в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020. Встреча прошла в Риме и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голами отметились Жоржиньо, реализовавший пенальти, и Федерико Бернардески.
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