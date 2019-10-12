Футбол
ЧемпионатСборная Италии вышла на Евро-2020, обыграв Грецию
|14′
Пантелис Хацидьякос
|27′
Эфтимиос Кулурис
Федерико Кьеза
Федерико Бернардески
|39′
|62′
Андреас Бухалакис
Жоржиньо
|63′
|67′
Эфтимиос Кулурис
Анастасиос Донис
|75′
Андреас Бухалакис
Димитриос Яннулис
Федерико Бернардески
|78′
Чиро Иммобиле
Андреа Белотти
|79′
|80′
Анастасиос Бакасетас
Петрос Манталос
Николо Барелла
Николо Дзаньоло
|87′
Италия
Расстановка 4‑3‑3
21
Доннарумма
2
Д′Амброзио
19
Бонуччи
15
Ачерби
7
Спинаццола
16
Дзаньоло
8
Жоржиньо
6
Верратти
20
Бернардески
9
Белотти
10
Инсинье
12
Пасхалакис
2
Бакакис
17
Хацидьякос
5
Сиовас
3
Стафилидис
8
Зека
21
Курбелис
20
Манталос
22
Яннулис
18
Лимниос
11
Донис
Греция
Расстановка 4‑3‑1‑2
В матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 национальная команда Италии принимала сборную Греции. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Автором первого гола стал полузащитник Италии Жоржиньо, реализовавший пенальти на 63-й минуте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 22:01, Вашингтон
Технологии
«Магнит» в Краснодаре в ноябре откроет гипермаркет нового формата
В Сочи на конференции для партнеров «На Одной Волне 2019» директор по управлению розничной сети «Магнит» Руслан Исмаилов сообщил, что российский ретейлер разработал новую концепцию гипермаркетов.
Бизнес-газета 10:37
Космос
Космонавт Кононенко рассказал, кто будет осваивать дальний космос
«Лично мое глубокое убеждение, что в дальний космос полетят генно-модифицированные люди», - приводит «Интерфакс» слова Кононенко, сказанные им на «круглом столе» в МГТУ имени Баумана.
Ридус вчера в 11:45
Наука
Медленная ходьба оказалась связана с ранним старением мозга
Рифей-Пермь 02:04
Политика
Китай создал боевую летающую тарелку
Китай на открывшейся в четверг выставке China Helicopter Exposition 2019 показал боевой аппарат, имеющий округлую форму.
Народные новости 10 октября в 16:39
Шоу-бизнес
Мария Миронова после родов вышла в свет с мужем
В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
Комсомольская правда вчера в 11:41
Общество
Ученые рассказали об опасности змееголовых рыб
Змееголовые рыбы, умеющие передвигаться по суше и дышать воздухом, могут нарушить баланс сложившихся диких экосистем, предупреждают ученые.
Известия 19:21
Кино
Умер американский актёр Роберт Форстер
Life.ru 01:32
Футбол
Тедеско будет представлен тренером «Спартака» в понедельник
Немецкий специалист Доменико Тедеско урегулировал вопрос расторжения контракта с "Шальке-04" и в воскресенье, 13-го октября, прибудет в Москву для подписания договора с московским "Спартаком".
Вести.Ru 15:49
Музыка
Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет
Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга 31 октября 2020 года.
Росбалт 12:30
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки в Саратове рассказала о сыне
Мать Михаила Туватина, подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой из Саратова, рассказала, что её сын — замечательный, добрый и умный человек.
News.ru вчера в 14:43
Армия и оружие
Германия прекратит экспорт оружия в Турцию из-за операции в Сирии
Правительство Германии не будет выдавать разрешения на новые поставки вооружений Турции из-за турецкой военной операции в Сирии, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РИА Новости 09:22
Общество
В Гидрометцентре заявили о погодной аномалии в России
В большинства регионах России температура воздуха превысила климатическую норму на 4-6 градусов.
Газета.Ru 02:22
Армия и оружие
Индия откажется от закупки российских истребителей
Стоит отметить, что до последнего момента ожидалось, что новейшие самолеты местного производства поступят в качестве вооружения военно-воздушных сил Индии не ранее 2030 года.
Ferra 10 октября в 14:22
Политика
В Киеве заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса
Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил об отсутствии денег у Киева на восстановление Донбасса.
Известия 15:16
Происшествия
Школьник умер после укола врачей в Ленинградской области
В Ленинградской области умер 14-летний подросток после оказанной ему скорой медицинской помощи.
Газета.Ru 14:29
Автоспорт
Квалификация Гран-при Японии перенесена на воскресенье
Ранее, в 2004 и 2010 годах, квалификацию Гран-при Японии из-за тайфуна уже переносили на утро воскресенья по местному времени.
Чемпионат 10 октября в 21:13
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тысяч штатных единиц.
ТАСС 19:02
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии выросло до восьми
Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до восьми человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.
Известия 20:57
Политика
Провалившиеся в США шпионы рассказали о причинах промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которые в 2010 году были раскрыты в США, рассказали о причинах провалов некоторых шпионских миссий.
Lenta.ru 21:51
Космос
Астроном проверил возможность жизни на орбите черной дыры
Территория новостей 10 октября в 08:49
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 16:33
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные болезни младенцев
По данным за 2018 год, чаще всего у детей в возрасте до года выявляли болезни органов дыхания - было зафиксировано более 2 млн случаев.
Доктор Питер вчера в 03:30
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета вчера в 16:32
Гаджеты
Самый доступный Redmi K20 Pro подешевел на 80 долларов
На китайском рынке серьёзно подешевел флагманский смартфон Redmi K20 Pro, продаваемый за пределами этой страны как Xiaomi Mi 9T Pro.
Газета DAILY 15:48
Авто
Появилась информация о кроссовере Kia Seltos для России
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, приедет к нам в пяти комплектациях с двумя бензиновыми двигателями и двумя коробками передач.
Автоновости дня 10 октября в 10:36
Политика
Американский журнал рассказал о невольной помощи США экономике РФ
Ещё одной невольной помощью России стала торговая война между Китаем и США.
News.ru 21:20
Космос
«Протон-М» успешно вывел на орбиту иностранные спутники
Красная весна 10 октября в 03:49
Происшествия
На борту разбившегося в ДР Конго Ан-72 находились россияне
Посольство РФ в Киншасе уточняет число россиян, находившихся на борту военно-транспортного самолета Ан-72, потерпевшего катастрофу в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК).
ТАСС вчера в 08:32
Футбол
Марио Фернандес может пропустить матч сборной России против Кипра
Пресс-служба национальной команды подтвердила, что несколько игроков сборной России испытывают проблемы из-за небольших повреждений, полученных в матче отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией (4:0). 13 октября команда Станислава Черчесова сыграет в гостях с Кипром.
Спорт день за днем вчера в 08:03
Музыка
«Ленинград» в последний раз дает концерт в Петербурге
Некоторые приехали даже из других городов. Правда, в то, что это действительно прощальный концерт, поклонники верить отказываются.
Телеканал Санкт-Петербург 13:12