Футбол

ProstoProSportProstoProSportСборная Хорватии не смогла обыграть команду Азербайджана

Азербайджан — Хорватия
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Баксель Арена»
11′
Лука Модрич
21′
Марцело Брозович
Павел Пашаев
Тамкин Халилзаде
46′
Джавид Гусейнов
Эмин Махмудов
60′
Антон Кривоцюк
62′
Дмитрий Назаров
67′
Тамкин Халилзаде
69′
70′
Борна Баришич
Тамкин Халилзаде
72′
76′
Карло Бартолец
Йосип Брекало
86′
Анте Ребич
Мислав Оршич
Дмитрий Назаров
Рашад Эюбов
90′
Максим Медведев
90′+3′
Футболисты сборной Азербайджана в матче шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020 сыграли вничью с командой Хорватии. Встреча, прошедшая в понедельник в Баку, завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился Лука Модрич, а у хозяев – Тамкин Хализаде.
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