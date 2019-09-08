Сборная Азербайджана на своем поле сыграла вничью с командой Хорватии (1:1) в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе Е. На 11-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Кривоцюк подыграл себе рукой в штрафной площади.

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Политика В Управделами президента заявили, что Олег Смоленков у них не работал Олег Смоленков, которого СМИ назвали информатором ЦРУ, эвакуированным из России в 2017 году, в Управделами президента не работал.

Политика Верховная рада приняла закон об импичменте президента Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.

Технологии ГЛОНАСС начал подготовку к внедрению отечественной криптографии Сотовые операторы и производители телеком-оборудования начали тестировать переход на отечественную криптографию еще в октябре 2018 года.

Политика Китай назвал неприемлемым позицию Германии по Гонконгу Ранее сообщалось, что школьники образовали "человеческие цепи" в поддержку протестов в Гонконге.

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Здоровье Онлайн-реестр прививок создан в Москве Электронный реестр детских прививок запустили в Москве к новому учебному году.

Происшествия В Геленджике загорелся центральный рынок Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

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