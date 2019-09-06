Футбол

ProstoProSportProstoProSportСловакия — Хорватия 0:4

Словакия — Хорватия
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион Антона Малатинского
45′
Никола Влашич
Альберт Руснак
Роберт Боженик
46′
47′
Иван Перишич
Юрай Куцка
Лукаш Гараслин
63′
70′
Анте Ребич
Йосип Брекало
72′
Бруно Петкович
Роберт Мак
Михал Дюриш
79′
82′
Никола Влашич
Милан Бадель
83′
Бруно Петкович
Марио Пашалич
89′
Деян Ловрен
Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич открыл счет в матче с командой Словакии в отборе Евро-2020.
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