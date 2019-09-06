Футбол
ProstoProSportСловакия — Хорватия 0:4
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион Антона Малатинского
|45′
Никола Влашич
Альберт Руснак
Роберт Боженик
|46′
|47′
Иван Перишич
Юрай Куцка
Лукаш Гараслин
|63′
|70′
Анте Ребич
Йосип Брекало
|72′
Бруно Петкович
Роберт Мак
Михал Дюриш
|79′
|82′
Никола Влашич
Милан Бадель
|83′
Бруно Петкович
Марио Пашалич
|89′
Деян Ловрен
Словакия
Расстановка 4‑3‑3
23
Дубравка
4
Вальент
3
Вавро
14
Шкриньяр
16
Ганцко
7
Гараслин
22
Лоботка
17
Гамшик
9
Боженик
8
Дуда
21
Дюриш
1
Ливакович
22
Бартолец
6
Ловрен
21
Вида
3
Баришич
7
Брекало
10
Модрич
19
Бадель
11
Брозович
4
Перишич
15
Пашалич
Хорватия
Расстановка 4‑5‑1
Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич открыл счет в матче с командой Словакии в отборе Евро-2020.
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