Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ruСборная Хорватии упустила победу над Азербайджаном

Азербайджан — Хорватия
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Баксель Арена»
11′
Лука Модрич
21′
Марцело Брозович
Павел Пашаев
Тамкин Халилзаде
46′
Джавид Гусейнов
Эмин Махмудов
60′
Антон Кривоцюк
62′
Дмитрий Назаров
67′
Тамкин Халилзаде
69′
70′
Борна Баришич
Тамкин Халилзаде
72′
76′
Карло Бартолец
Йосип Брекало
86′
Анте Ребич
Мислав Оршич
Дмитрий Назаров
Рашад Эюбов
90′
Максим Медведев
90′+3′
Сборная Азербайджана на своем поле сыграла вничью с командой Хорватии (1:1) в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе Е. На 11-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Кривоцюк подыграл себе рукой в штрафной площади.
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