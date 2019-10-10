Футбол
Советский спортСборная Казахстана дома уступила Кипру в матче отбора Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Астана Арена»
Гафуржан Суюмбаев
|5′
|25′
Георгиос Меркис
Исламхан Бауыржан
|25′
Темирлан Ерланов
|34′
Темирлан Ерланов
|40′
|44′
Константинос Минтиккис
|46′
Константинос Минтиккис
Панайотис Захариу
Айбол Абикен
|50′
Токтар Жангылышбай
Сергей Хижниченко
|61′
|61′
Георгиос Меркис
Матия Шполярич
Исламбек Куат
|64′
Юрий Перцух
|72′
|73′
Пьерос Сотериу
Айбол Абикен
Максим Федин
|80′
|84′
Николас Иоанну
|88′
Фотис Папулис
Маргаса
Исламбек Куат
Асхат Тагыберген
|90′
Казахстан
Расстановка 3‑4‑3
12
Непогодов
3
Ерланов
2
Малый
15
Марочкин
11
Вороговский
14
Перцух
20
Федин
16
Суюмбаев
8
Тагыберген
7
Хижниченко
9
Исламхан
1
Панаги
7
Захариу
16
Шполярич
19
Лайфис
3
Иоанну
13
Кусулос
18
Артиматас
8
Кирьяку
20
Кости
17
Маргаса
10
Сотериу
Кипр
Расстановка 4‑4‑2
Добавим, что в следующем туре Казахстан на своем поле сыграет против сборной Бельгии, а Кипр дома сыграет с командой России. Оба матча состоятся 13 октября.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 13:26, Ашберн
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Армия и оружие
Киев и Донецк вновь попытаются отвести силы в Донбассе 11 октября
Представители Киева и Донецка 11 октября предпримут новую попытку разведения сил и средств на участке Петровское — Богдановка.
Единоборства
Тони Фергюсон: «Абдель-Азиз портит Хабибу жизнь»
Менеджер Хабиба — Тони Фергюсону: «Приноси свою задницу в марте-апреле, получи взбучку и завершай карьеру» Тренер Сен-Пьера: «Победитель боя Фергюсон — Хабиб станет величайшим легковесом в истории»
Политика
Зеленский заявил, что языковой вопрос раскалывает украинское общество
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас не надо поднимать языковой вопрос, который раскалывает украинское общество.
Энергетика
Санкции США не помешали финансированию «Северного потока-2»
Энергетический концерн Uniper, один из партнеров "Газпрома" в строительстве газопровода "Северный поток-2", следит за ситуацией с возможными санкциями США в отношении проекта, но он уже профинансирован, сообщил главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.
Транспорт
В Москве пробки достигли десяти баллов
Политика
Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений
Украине придется выйти из минского процесса, если она не примет до Нового года закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штайнмайера».
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
Шоу-бизнес
Институт Жириновского отказал Бочкаревой в аренде после наркоскандала
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич ответила на обвинения в анорексии
Анна Хилькевич в Дубае Анна поспешила успокоить фанатов, что фактически лишь вернулась в свою добеременную форму.
Экономика
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Зеленский хочет обсудить вопрос Крыма в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ заявил, что возобновление переговоров в «нормандском формате» дает возможность вернуться к решению крымского вопроса.
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Здоровье
Врач дал советы по борьбе с болью в суставах осенью
Боль в суставах при перемене погоды может быть вызвана разными причинами, об этом специалист рассказал изданию «Аргументы Недели».
Экономика
AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia
AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
Политика
Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции
Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.
Экономика
Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах
Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах.
Политика
Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
Авто
Dyson отказался выпускать собственный электрокар
Британская Dyson, известная как производитель пылесосов, фенов, сушилок для рук и других бытовых электроприборов, оставила планы по выпуску собственного электрокара.
Политика
Зеленский ответил на вопрос о закрытии сайта «Миротворец»
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона заявил, что не будет закрывать сайт «Миротворец», в который попадают «враги Украины», поскольку глава государства не занимается закрытием каких-либо сайтов.
Хоккей
Величкин уволен с поста вице-президента «Металлурга»
Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года с небольшим перерывом: с 1991 по 2009 — директор, генеральный директор клуба, в 2009-2010 — вице-президент клуба, с 2010 по 2012 — заместитель управляющего директора Континентальной хоккейной лиги, с 2012 (февраль) — вице-президент, председатель правления клуба.
Армия и оружие
Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии
"Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие из офиса президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска", - говорится в сообщении пресс-службы главной военной прокуратуры на странице в Facebook.
Политика
В Минкомсвязи выступили против законопроекта о значимых информресурсах
Минкомсвязь направила в кабмин проект отзыва правительства РФ на законопроект, ограничивающий иностранное владение значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20%, сообщила начальник отдела регулирования в сфере обработки данных департамента информбезопасности Минкомсвязи Айсалу Бадягина.
Политика
Зеленский пообещал наказать Порошенко за содеянное
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами в четверг, 10 октября, заявил, что его предшественник Петр Порошенко ответит за содеянное.