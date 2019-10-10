Футбол

Советский спортСоветский спортСборная Казахстана дома уступила Кипру в матче отбора Евро-2020

Казахстан — Кипр
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Астана Арена»
Гафуржан Суюмбаев
5′
25′
Георгиос Меркис
Исламхан Бауыржан
25′
Темирлан Ерланов
34′
Темирлан Ерланов
40′
44′
Константинос Минтиккис
46′
Константинос Минтиккис
Панайотис Захариу
Айбол Абикен
50′
Токтар Жангылышбай
Сергей Хижниченко
61′
61′
Георгиос Меркис
Матия Шполярич
Исламбек Куат
64′
Юрий Перцух
72′
73′
Пьерос Сотериу
Айбол Абикен
Максим Федин
80′
84′
Николас Иоанну
88′
Фотис Папулис
Маргаса
Исламбек Куат
Асхат Тагыберген
90′
Добавим, что в следующем туре Казахстан на своем поле сыграет против сборной Бельгии, а Кипр дома сыграет с командой России. Оба матча состоятся 13 октября.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сборная Казахстана проиграла киприотам в отборочном турнире ЧЕ-2020

РИА Новости12:01

Сборная Кипра перед матчем с Россией победила Казахстан

Матч ТВ11:52

Сборная Казахстана на своём поле проиграла Кипру в матче отбора Евро-2020

Чемпионат11:51

Сборная Кипра перед матчем с Россией победила Казахстан

Sportbox.RU11:52

Кипр обыграл Казахстан, отложив выход России на Евро

Спорт-Экспресс12:05

Сборная Кипра обыграла Казахстан и вышла на 3-е место в группе I

Sport24.ru11:58

Россия обожает сборную: забитые стадионы на матчах в регионах, приличные ТВ-рейтинги даже у игры с Кипром

Sports.ru10:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 13:26, Ашберн
Экономика

Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Армия и оружие

Киев и Донецк вновь попытаются отвести силы в Донбассе 11 октября

Представители Киева и Донецка 11 октября предпримут новую попытку разведения сил и средств на участке Петровское — Богдановка.
RT на русском 09:30
Происшествия

Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Lenta.ru 11:11
Единоборства

Тони Фергюсон: «Абдель-Азиз портит Хабибу жизнь»

Менеджер Хабиба — Тони Фергюсону: «Приноси свою задницу в марте-апреле, получи взбучку и завершай карьеру» Тренер Сен-Пьера: «Победитель боя Фергюсон — Хабиб станет величайшим легковесом в истории»
Sports.ru 07:21
Политика

Зеленский заявил, что языковой вопрос раскалывает украинское общество

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас не надо поднимать языковой вопрос, который раскалывает украинское общество.
РИА Новости 12:51
Энергетика

Санкции США не помешали финансированию «Северного потока-2»

Энергетический концерн Uniper, один из партнеров "Газпрома" в строительстве газопровода "Северный поток-2", следит за ситуацией с возможными санкциями США в отношении проекта, но он уже профинансирован, сообщил главный исполнительный директор Uniper SE Андреас Ширенбек.
Вести.Финанс вчера в 11:38
Транспорт

В Москве пробки достигли десяти баллов

РИА Новости 12:24
Политика

Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений

Украине придется выйти из минского процесса, если она не примет до Нового года закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штайнмайера».
Известия 11:05
Экономика

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости 11:33
Шоу-бизнес

Институт Жириновского отказал Бочкаревой в аренде после наркоскандала

Пятый канал вчера в 22:36
Единоборства

Макгрегор на русском языке анонсировал продажи своего виски в РФ

NewInform 11:18
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич ответила на обвинения в анорексии

Анна Хилькевич в Дубае Анна поспешила успокоить фанатов, что фактически лишь вернулась в свою добеременную форму.
Вокруг ТВ 03:49
Экономика

ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт

Центральный Банк России выпустил отчет, в котором рассказано о новом способе кражи денег с банковских карт. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:21
Политика

Зеленский хочет обсудить вопрос Крыма в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ заявил, что возобновление переговоров в «нормандском формате» дает возможность вернуться к решению крымского вопроса.
Аргументы неделi. Крым 10:31
Происшествия

Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Происшествия

В Саратове арестовали одного из полицейских по делу о пытках утюгом

РИА Новости 10:28
Здоровье

Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов

Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Здоровье

Врач дал советы по борьбе с болью в суставах осенью

Боль в суставах при перемене погоды может быть вызвана разными причинами, об этом специалист рассказал изданию «Аргументы Недели».
MedikForum.ru вчера в 14:57
Экономика

AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia

AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
Коммерсантъ вчера в 10:16
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Политика

Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции

Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.
Известия 12:09
Экономика

Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах

Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах.
РБК 09:40
Политика

Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии

Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
РБК вчера в 17:00
Общество

Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

REGNUM 07:35
Авто

Dyson отказался выпускать собственный электрокар

Британская Dyson, известная как производитель пылесосов, фенов, сушилок для рук и других бытовых электроприборов, оставила планы по выпуску собственного электрокара.
Вести.Хайтек 12:14
Политика

Зеленский ответил на вопрос о закрытии сайта «Миротворец»

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона заявил, что не будет закрывать сайт «Миротворец», в который попадают «враги Украины», поскольку глава государства не занимается закрытием каких-либо сайтов.
Rambler News Service 10:12
Хоккей

Величкин уволен с поста вице-президента «Металлурга»

Величкин работал в «Металлурге» с 1991 года с небольшим перерывом: с 1991 по 2009 — директор, генеральный директор клуба, в 2009-2010 — вице-президент клуба, с 2010 по 2012 — заместитель управляющего директора Континентальной хоккейной лиги, с 2012 (февраль) — вице-президент, председатель правления клуба.
Спорт-Экспресс 12:50
Армия и оружие

Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии

"Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие из офиса президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска", - говорится в сообщении пресс-службы главной военной прокуратуры на странице в Facebook.
РИА Новости 10:27
Политика

В Минкомсвязи выступили против законопроекта о значимых информресурсах

Минкомсвязь направила в кабмин проект отзыва правительства РФ на законопроект, ограничивающий иностранное владение значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20%, сообщила начальник отдела регулирования в сфере обработки данных департамента информбезопасности Минкомсвязи Айсалу Бадягина.
РИА Новости 12:23
Политика

Зеленский пообещал наказать Порошенко за содеянное

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами в четверг, 10 октября, заявил, что его предшественник Петр Порошенко ответит за содеянное.
Известия 13:13
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное