Футбол
Советский спортКипр и Казахстан сыграли вничью
|2′
Алексей Щеткин
Константинос Минтиккис
|8′
Николас Иоанну
|15′
Пьерос Сотериу
|39′
Иоаннис Кусулос
|45′+2′
|51′
Сергей Малый
Григорис Кастанос
Энтони Георгиу
|58′
|65′
Исламхан Бауыржан
Максим Федин
Георгос Эфрем
Иоаннис Кости
|73′
|82′
Асхат Тагыберген
Георгий Жуков
|86′
Гафуржан Суюмбаев
|87′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Фотис Папулис
Иоаннис Питтас
|90′
Костас Лайфис
|90′+4′
Кипр
Расстановка 4‑4‑2
1
Панаги
14
Минтиккис
4
Меркис
19
Лайфис
3
Иоанну
23
Питтас
13
Кусулос
8
Кирьяку
11
Георгиу
10
Сотериу
17
Кости
12
Непогодов
15
Марочкин
2
Малый
3
Ерланов
11
Вороговский
10
Жуков
5
Куат
14
Перцух
16
Суюмбаев
17
Аймбетов
20
Федин
Казахстан
Расстановка 3‑5‑2
Сборная Казахстана с семью очками занимает третье место в группе I. Кипр с четырьмя очками идет на пятом месте. Лидирует сборная Бельгии, которая сегодня играет на выезде с Сан-Марино (шестое место), а идущая второй Россия встретится в гостях с Шотландией (четвертое место).
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