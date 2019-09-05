Сборная Казахстана с семью очками занимает третье место в группе I. Кипр с четырьмя очками идет на пятом месте. Лидирует сборная Бельгии, которая сегодня играет на выезде с Сан-Марино (шестое место), а идущая второй Россия встретится в гостях с Шотландией (четвертое место).

Все про Спорт ру

Политика Адвокат заявил о вывозе украинских моряков из «Лефортово» Автобусы с украинскими моряками, задержанными Россией к Керченском проливе, выехали из СИЗО «Лефортово», заявил журналистам их адвокат Сергей Бадамшин.

Общество Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.

Футбол Платини пообещал вернуться в футбол Бывший президент УЕФА и легендарный игрок сборной Франции Мишель Платини подчеркнул, что намерен вернуться к футбольной деятельности после окончания срока действия отстранения.

Шоу-бизнес Заворотнюк хочет рассказать о состоянии своего здоровья на телевидении Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Заворотнюк впервые вышла на связь после слухов о своей болезни.

Политика Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.

Политика Кирилл Вышинский вылетает из Киева в Москву Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшее время вылетит из Киева в Москву.

Общество Компания РПЦ получила лицензию на производство вина Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева ушла от Меладзе Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.

Происшествия Трамп предложил разместить пострадавших от урагана на круизных судах Президент США Дональд Трамп предложил размещать пострадавших от урагана «Дориан» на круизных судах.

Футбол Кокорин и Мамаев выходят на свободу по УДО 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев.

Теннис Медведев стал первым финалистом US Open Медведев быстро повел в счете и довел дело до победы. Первый раз в карьере он вышел в финал турнира Большого шлема.

Политика Трамп хочет прекратить помогать нелояльным США государствам Президент США Дональд Трамп изучает возможность перераспределения помощи странам в пользу тех, кто поддерживает США.

Здоровье В Башкирии поменяют схему приема медицинских анализов Как рассказал руководитель Минздрава РБ Максим Забелин, этот процесс приведет к улучшению медицинского обслуживания населения: в частности, планируется модернизировать оборудование и отремонтировать помещения.

Хоккей Тренер «Динамо»: в матче со «Спартаком» обе команды показали свой максимум Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов сказал, что в матче КХЛ со столичным "Спартаком" обе команды сыграли на максимуме своих возможностей.

Политика Названы требования Трампа к Зеленскому Издание полагает, что встреча американского лидера с новым президентом Украины Владимиром Зеленским затягивается из-за позиции Белого дома: Трамп хочет, чтобы Киев признал факт своего вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Космос Робот «Федор» вернулся с МКС на Землю Корпорация «Роскосмос» сообщила о возвращении на Землю российского робота «Федора», который побывал на Международной космической станции (МКС).

Наука Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Политика В конгрессе США призвали Трампа ввести новые санкции против России Президента США Дональда Трампа призвали ввести новые антироссийские санкции в отношении людей, ответственных за «нарушения прав человека» в ходе протестов в Москве.

Экономика Россияне смогут начать получать пенсии в 55 и 60 лет В случае принятия закона еще раньше смогут получить пенсионные выплаты инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.

Армия и оружие Российские подлодки вышли из строя в Сирии Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.

Кино В США умерла актриса Кэрол Линли Актриса и модель скончалась в возрасте 77 лет от сердечного приступа. Она умерла в своем доме в Калифорнии.

Происшествия Участник смертельной аварии с гонщиком Юбером введен в кому Американский пилот "Формулы-2" Хуан Мануэль Корреа, ставший участником смертельной аварии с Антуаном Юбером, не может самостоятельно дышать, он введен в искусственную кому.

Происшествия Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.

Космос Новый космический телескоп России получит 10-метровое зеркало Планируется, что телескоп, работающий в миллиметровом и инфракрасном диапазоне, будет установлен на космическом аппарате «Спектр-М».

Политика Украинцы потребовали проверить IQ Зеленского На официальном сайте главы украинского государства появилась петиция, в которой президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили пройти тест на IQ.