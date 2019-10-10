Сборная Казахстана проиграла команде Кипра в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Пиерос Сотириу и Николас Иоанну.

Технологии Китай построил «безголовую» субмарину Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).

Политика Президентом Кубы избран Мигель Диас-Канель Депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы в четверг, 10 октября, на внеочередном заседании избрали Мигеля Диас-Канеля на пост президента республики.

Политика Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае непринятия закона об особом статусе Донбасса с включением в него формулы Штайнмайера стране придётся выйти из минского формата урегулирования конфликта в регионе.

Энергетика «Нафтогаз» поднимет цены на газ для населения Украины до рыночного уровня Ранее, в марте текущего года, глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявлял, что правительство не сможет снизить цену на газ для населения, потому что увеличение цены до рыночного уровня — одно из основных условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

Экономика Глава МВФ: корпоративный долг в мире превысил кризисный уровень Рост мировой экономики рекордно замедлился, а корпоративный долг превысил показатели времён финансового кризиса, заявила 8 октября новая управляющая Международным валютным фондом (МВФ) Кристалина Георгиева в своей первой программной речи.

Единоборства Александр Усик нокаутировал маскота «Чикаго Буллс» Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик накануне посетил тренировку команды НБА «Чикаго Буллс», которая продолжает подготовку к старту сезона в НБА.

Футбол Россия — Шотландия 4:0 (2-й тайм) В параллельной игре группы I сборная Бельгии после первого тайма громит Сан-Марино со счетом 6:0, дублем отметился Ромелу Лукаку.

Политика Скабеева ответила Зеленскому, назвавшему общение с ней «очень опасным» Ранее глава государства заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них иная позиция по Украине, и назвал намерение Скабеевой провести с ним интервью "очень опасным".

Политика Зеленский пообещал наказать Порошенко за содеянное Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами в четверг, 10 октября, заявил, что его предшественник Петр Порошенко ответит за содеянное.