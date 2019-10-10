Футбол
Газета.RuСборная Казахстана проиграла Кипру в матче отбора Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Астана Арена»
Гафуржан Суюмбаев
|5′
|25′
Георгиос Меркис
Исламхан Бауыржан
|25′
Темирлан Ерланов
|34′
Темирлан Ерланов
|40′
|44′
Константинос Минтиккис
|46′
Константинос Минтиккис
Панайотис Захариу
Айбол Абикен
|50′
Токтар Жангылышбай
Сергей Хижниченко
|61′
|61′
Георгиос Меркис
Матия Шполярич
Исламбек Куат
|64′
Юрий Перцух
|72′
|73′
Пьерос Сотериу
Айбол Абикен
Максим Федин
|80′
|84′
Николас Иоанну
|88′
Фотис Папулис
Маргаса
Исламбек Куат
Асхат Тагыберген
|90′
Казахстан
Расстановка 3‑4‑3
12
Непогодов
3
Ерланов
2
Малый
15
Марочкин
11
Вороговский
14
Перцух
20
Федин
16
Суюмбаев
8
Тагыберген
7
Хижниченко
9
Исламхан
1
Панаги
7
Захариу
16
Шполярич
19
Лайфис
3
Иоанну
13
Кусулос
18
Артиматас
8
Кирьяку
20
Кости
17
Маргаса
10
Сотериу
Кипр
Расстановка 4‑4‑2
Сборная Казахстана проиграла команде Кипра в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Пиерос Сотириу и Николас Иоанну.
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