Футбол

Газета.RuГазета.RuСборная Казахстана проиграла Кипру в матче отбора Евро-2020

Казахстан — Кипр
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Астана Арена»
Гафуржан Суюмбаев
5′
25′
Георгиос Меркис
Исламхан Бауыржан
25′
Темирлан Ерланов
34′
Темирлан Ерланов
40′
44′
Константинос Минтиккис
46′
Константинос Минтиккис
Панайотис Захариу
Айбол Абикен
50′
Токтар Жангылышбай
Сергей Хижниченко
61′
61′
Георгиос Меркис
Матия Шполярич
Исламбек Куат
64′
Юрий Перцух
72′
73′
Пьерос Сотериу
Айбол Абикен
Максим Федин
80′
84′
Николас Иоанну
88′
Фотис Папулис
Маргаса
Исламбек Куат
Асхат Тагыберген
90′
Сборная Казахстана проиграла команде Кипра в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Пиерос Сотириу и Николас Иоанну.
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