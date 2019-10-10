Футбол
Советский спортСборная Казахстана дома уступила Кипру в матче отбора Евро-2020
Добавим, что в следующем туре Казахстан на своем поле сыграет против сборной Бельгии, а Кипр дома сыграет с командой России. Оба матча состоятся 13 октября.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 18:00, Ашберн
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Происшествия
Пропавшую в Саратове девочку нашли мертвой
Тело пропавшей почти двое суток назад 9-летней девочки нашли в Саратове. Об этом сообщает "Взгляд-инфо".
Газета.Ru 17:48
Наука
Китайские конструкторы представили «боевую летающую тарелку»
На выставке China Helicopter Exposition 2019 китайские конструкторы представили макет дисколета, который внешне похож на стереотипный образ корабля инопланетян – «летающую тарелку», сообщают СМИ.
Взгляд.ру 16:25
Футбол
Дубль Дзюбы помог России разгромить Шотландию в отборе на Евро-2020
В матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу сборная России на поле стадиона "Лужники" в Москве разгромила национальную команду Шотландии, забив четыре безответных мяча – 4:0. Первый тайм завершился без забитых мячей.
Вести.Ru 16:39
Транспорт
В Москве рассказали о ходе строительства станции «Ржевская» БКЛ
В Москве рассказали о ходе строительства станции «Ржевская» Большой кольцевой линии, сообщает kp.ru.
RT на русском вчера в 15:23
Здоровье
Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
Как отметил ТАСС, комиссия Минздрава не нашла нарушений для увольнения нового директора.
Lenta.ru 04:45
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 13:27
Футбол
Путин поддержал создание фонда поддержки спортивных клубов
Владимир Путин назвал справедливым создание единого фонда поддержки спонсорами спортивных клубов, сообщает ТАСС.
РБК 11:52
Футбол
Артем Дзюба: «Сегодня понял: гимн России для меня круче, чем гимн Лиги чемпионов»
Сегодня во время Гимна России понял: для меня гимн страны круче, чем гимн Лиги чемпионов. Сегодня осознал это, когда весь стадион пел.
Спорт-Экспресс 17:39
Футбол
Дзюба: «Саламыч сказал, что сегодня должен быть животный инстинкт»
Саламыч сказал, что сегодня должен быть животный инстинкт, и мы почувствовали кровь, сразу пошли в атаку.
Евро-футбол.ру 17:36
Игры
Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК
Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.
CyberSport.ru вчера в 10:42
Политика
Названа длительность пресс-марафона Зеленского
Газета.Ru 10:20
Шоу-бизнес
Умерла вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева
Советская и российская актриса, вдова Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась в возрасте 95 лет.
Daily Storm 15:50
Общество
Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей
Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 05:47
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
РИА Новости 14:02
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Политика
Зеленский назвал свои звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его телефонные звонки российскому лидеру Владимиру Путину были первым шагом к урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 16:33
Экономика
ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
BFM.ru 08 октября в 10:28
Политика
Зеленский отверг возможность автономии Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона отверг возможность предоставление Донбассу автономии, передает «Интерфакс-Украина».
Rambler News Service 12:24
Армия и оружие
Трамп заявил о готовности стать посредником между Турцией и курдами
Президент США Дональд Трамп предложил стать посредником в разрешении конфликта между Турцией и сирийскими курдами.
Lenta.ru 16:57
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera вчера в 05:07
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Футбол
Хорватия разгромила Венгрию в матче отбора Евро-2020
Сборная Хорватии разгромила национальную команду Венгрии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Чемпионат 16:42
Космос
Из-за солнечного ветра в космосе может образовываться вода
Naked Science 08 октября в 10:58
Шоу-бизнес
Заворотнюк покинула клинику на каталке
С журналистами пообщались очевидцы выписки актрисы В эту среду российские СМИ сообщили о переводе Анастасии Заворотнюк на лечение в другую клинику из медцентра, где та провела почти месяц.
WomanHit.ru вчера в 14:59
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru 13:59