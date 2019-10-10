Футбол
Советский спортСборная Казахстана дома уступила Кипру в матче отбора Евро-2020
Добавим, что в следующем туре Казахстан на своем поле сыграет против сборной Бельгии, а Кипр дома сыграет с командой России. Оба матча состоятся 13 октября.
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Александр Мостовой: «После промаха с Кипром меня полтора года не вызывали в сборную»
Спорт-Экспрессвчера в 17:10
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