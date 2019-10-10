Футбол

Советский спортСоветский спортСборная Казахстана дома уступила Кипру в матче отбора Евро-2020

Добавим, что в следующем туре Казахстан на своем поле сыграет против сборной Бельгии, а Кипр дома сыграет с командой России. Оба матча состоятся 13 октября.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Евро-2020. Квалификация. Казахстан - Кипр. Видеообзор матча

Sport.ruвчера в 16:58

Александр Мостовой: «После промаха с Кипром меня полтора года не вызывали в сборную»

Спорт-Экспрессвчера в 17:10

Сборная Казахстана проиграла Кипру в матче отбора Евро-2020

Газета.Ruвчера в 11:54

Сборная Кипра перед матчем с Россией победила Казахстан

Sportbox.RUвчера в 11:52

Сборная Кипра перед матчем с Россией победила Казахстан

Матч ТВвчера в 11:52

Сборная Казахстана на своём поле проиграла Кипру в матче отбора Евро-2020

Чемпионатвчера в 11:51

Сборная Кипра обыграла Казахстан и вышла на 3-е место в группе I

Sport24.ruвчера в 11:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 01:47, Вашингтон
Общество

Роскачество не нашло качественных пивных напитков

Роскачество начало детально исследовать пивные напитки по поручению Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Российская газета 01:00
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, которая пропала в Саратове ранним утром 9 октября.
Известия вчера в 18:52
Общество

Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей

Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 вчера в 05:47
Футбол

Дубль Дзюбы помог России разгромить Шотландию в отборе на Евро-2020

Вести.Ru вчера в 16:39
Политика

Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции

Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.
Известия вчера в 12:09
Здоровье

Водителей проверят на хронический алкоголизм

Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил, какой должна быть температура в квартире

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ИА IrkutskMedia, в жилых комнатах должен соблюдаться следующий температурный режим: в холодное время года 18—24 градуса; в теплый период года 20—28 градусов.
ToDay News Ufa 09 октября в 18:25
Политика

Путин осуществил кадровые перестановки в Кремле

Президент РФ Владимир Путин произвел назначения новых глав управлений госслужбы и информационного обеспечения Администрации главы государства.
Наша версия 01:24
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу

МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Происшествия

Экс-президент Киргизии отказался ехать в суд

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался приезжать в суд на рассмотрение дела, фигурантом которого он является, сообщил его адвокат Сергей Слесарев.
Взгляд.ру 01:35
Политика

Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru вчера в 11:18
Общество

Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир

Lenta.ru вчера в 04:21
Здоровье

В Челябинске в школах и садиках начали вводить карантин по пневмонии

В Челябинске начался рост заболевания пневмониями. Карантин ввели в нескольких школах и детских садах.
74.ru вчера в 23:15
Происшествия

Подозреваемый в расчленении женщины в Чите собирается раскрыть мотивы

По подозрению в убийстве на 72 часа задержан мужчина 1981 года рождения. Ранее он отказался от признательных показаний.
REGNUM вчера в 23:36
Происшествия

В Саратове три человека пострадали в ДТП со скорой помощью

Ранее в ГИБДД сообщили, что машина скорой медицинской помощи "Газель" в пятницу утром в Саратове на пересечении улиц Большая Садовая и Шелковичная опрокинулась на бок в результате столкновения с автомобилем "Нива", информация о пострадавших уточнялась.
РИА Новости 01:21
Кино

Звезда «Аквамена» сыграет главную роль в новой «Матрице»

КиноПоиск 09 октября в 13:09
Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 08 октября в 04:28
Политика

Зеленский заявил о необходимости встречи с Путиным

Владимир Зеленский заявил о необходимости встречи с Путиным, чтобы прекратить конфликт на Донбассе.
Деловое.ТВ вчера в 05:32
Политика

На Кубе выбрали первого президента

На высший пост республики претендовали 17 человек. Диас-Канель — первый президент Кубы в новое время.
Lenta.ru вчера в 14:28
Политика

Порошенко пошутил над Зеленским в ходе пресс-марафона президента Украины

Бывший украинский президент Петр Порошенко высказался насчет пресс-марафона нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru вчера в 20:07
Армия и оружие

Трамп: США могут пойти на жесткие санкции в отношении Турции

США могут ввести очень жесткие санкции против Турции.
ТАСС вчера в 17:30
Происшествия

В Уссурийске задержали засыпавших землей Вечный огонь вандалов

В Уссурийске полиция накануне задержала вандалов, засыпавших землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны, находящемся на площади Победы.
РБК вчера в 22:35
Технологии

«Безголовую» подлодку построили в Китае

Журналисты рассказали о "безголовой" китайской субмарине, которую спустили на воду осенью 2018 года.
Народные новости вчера в 22:18
Происшествия

Против убивших в Пакистане надзирательницу россиянок завели дело

Газета.Ru вчера в 21:41
Политика

Европарламент принял очередную антироссийскую резолюцию

10 октября депутаты Европейского парламента приняли очередную антироссийскую по своей сути резолюцию «Об иностранном вмешательстве и дезинформации в национальных и европейских демократических процессах».
Завтра.ру вчера в 09:44
Общество

На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун

На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Газета.Ru вчера в 23:21
Шоу-бизнес

Рудковская предстала в образе Золушки с гигантским декольте

Рудковская предстала в образе Золушки с гигантским декольте Продюсер выступила в качестве модели для роскошной фотосессии.
Экспресс газета вчера в 15:25
Футбол

Артем Дзюба – болельщикам: «Без вас не получилось бы такой игры»

Без вас не получилось бы такой игры. Спасибо за все смс и звонки, не могу всем ответить, безумно дорожу вашим вниманием.
Матч ТВ 01:13
Шоу-бизнес

Родители Хворостовского продали квартиру в Москве ради памятника сыну

Родители известного оперного певца Дмитрия Хворостовского продали квартиру в Москве, чтобы установить памятник сыну на Новодевичьем кладбище.
Пятый канал 09 октября в 10:39
Здоровье

Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения

Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
REGNUM вчера в 05:06
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное