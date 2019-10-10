Футбол
ProstoProSportСборная Кипра обыграла на выезде Казахстан
Футбольная сборная Кипра в гостях одолела Казахстан в рамках отборочного этапа Евро-2020. Матч в Нур-Султане закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет открыли хозяева на 34-й минуте матча усилиями Темирлана Ерланова.
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Россия против Кипра, Овечкин против Радулова, Медведев против звезд «Кремля»
Спорт-Экспрессвчера в 17:10
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