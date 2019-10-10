Футбольная сборная Кипра в гостях одолела Казахстан в рамках отборочного этапа Евро-2020. Матч в Нур-Султане закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет открыли хозяева на 34-й минуте матча усилиями Темирлана Ерланова.

Политика Зеленский прокомментировал свои разговоры с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский считает, что телефонные разговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным, являются первым шагом к урегулированию конфликта на востоке Украины.

Происшествия В Красном море взорвали иранский танкер В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.

Армия и оружие Генсек НАТО назвал Турцию «сильным и важным» союзником Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос о том, как будет действовать альянс в случае санкций США против Турции, отметив лишь, что Анкара остается в глазах альянса важным и приверженным союзником.

Единоборства Федор Емельяненко завершит карьеру через три боя Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко объявил о том, что в скором времени завершит свою спортивную карьеру.

Происшествия В Екатеринбурге фигуранту смертельного ДТП на Малышева продлили арест В Екатеринбурге гражданин, обвиняемый в нарушении Правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух человек, останется в следственном изоляторе по 12 декабря 2019 года включительно.

Политика Президент утвердил стратегию развития искусственного интеллекта Стратегия принимается для обеспечения ускоренного развития искусственного интеллекта в России, проведения исследований в этой сфере, повышения доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, совершенствования системы подготовки кадров.

Экономика Банкам запретят навязывать страховку при кредитовании Минфин предлагает запретить на законодательном уровне кредитным организациям обязывать заемщиков платить страховку сразу за весь период кредита и обуславливать получение людьми займа приобретением допуслуг.

Происшествия В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.

Шоу-бизнес Юная дочь Анастасии Волочковой вышла в свет с новой пассией отца В числе гостей премьеры была замечена 14-летняя дочь известной российской балерины Анастасии Волочковой и бизнесмена Игоря Вдовина Ариадна Волочкова, которая пришла на мероприятие в компании новой возлюбленной своего отца.

Политика Пашинян ответил Алиеву об установке памятника Гарегину Нжде Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о недопустимости установки памятника Гарегину Нжде в Ереване.