Футбол
Советский спортСборная Казахстана дома уступила Кипру в матче отбора Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Астана Арена»
Гафуржан Суюмбаев
|5′
|25′
Георгиос Меркис
Исламхан Бауыржан
|25′
Темирлан Ерланов
|34′
Темирлан Ерланов
|40′
|44′
Константинос Минтиккис
|46′
Константинос Минтиккис
Панайотис Захариу
Айбол Абикен
|50′
Токтар Жангылышбай
Сергей Хижниченко
|61′
|61′
Георгиос Меркис
Матия Шполярич
Исламбек Куат
|64′
Юрий Перцух
|72′
|73′
Пьерос Сотериу
Айбол Абикен
Максим Федин
|80′
|84′
Николас Иоанну
|88′
Фотис Папулис
Маргаса
Исламбек Куат
Асхат Тагыберген
|90′
Казахстан
Расстановка 3‑4‑3
12
Непогодов
3
Ерланов
2
Малый
15
Марочкин
11
Вороговский
14
Перцух
20
Федин
16
Суюмбаев
8
Тагыберген
7
Хижниченко
9
Исламхан
1
Панаги
7
Захариу
16
Шполярич
19
Лайфис
3
Иоанну
13
Кусулос
18
Артиматас
8
Кирьяку
20
Кости
17
Маргаса
10
Сотериу
Кипр
Расстановка 4‑4‑2
Добавим, что в следующем туре Казахстан на своем поле сыграет против сборной Бельгии, а Кипр дома сыграет с командой России. Оба матча состоятся 13 октября.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 19:37, Ашберн
Игры
Создатели Hitman начали работать над новой неанонсированной игрой
IO Interactive объявила, что начала работать над новой игрой. Ее издателем выступит компания Warner Bros.
Культура
Умер художник Владимир Румянцев – создатель «Петербургских котов»
В Петербурге на 63-м году жизни умер художник Владимир Румянцев. Он стал известен благодаря своим картинам с изображением котов.
Футбол
«Команданте Че» идет за 17-й победой
Черчесов и Акинфеев Всего же под водительством нашего «команданте Че» сборная России провела 37 матчей, из которых 16 выиграла, 7 свела к ничьей и 14 проиграла.
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12
Военный транспортник Ан-12 приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
Политика
МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе
По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Происшествия
СМИ сообщили о задержании убийцы 9-летней девочки в Саратове
Сотрудники правоохранительных органов Саратова задержали подозреваемого в убийстве 9-летней Лизы Киселевой, пропавшей в городе 9 октября по дороге в школу.
Политика
Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента РФ
Согласно документу, глава государства освободил от должности советника президента России Сергея Глазьева.
Общество
В Совфеде назвали цель проекта о блокировке аккаунтов e-mail
Во вторник Клишас и группа сенаторов внесли в Госдуму законопроекты о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную законодательством РФ информацию, и об административной ответственности за нарушение законодательства в этой сфере.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для сирийских беженцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал страны Евросоюза, осудившие военную операцию Анкары в Сирии.
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
Армия и оружие
Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии
"Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие из офиса президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска", - говорится в сообщении пресс-службы главной военной прокуратуры на странице в Facebook.
Гаджеты
«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»
Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Экономика
Директор ФБК объяснил провокацией перевод денег из Испании
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов посчитал провокацией денежный перевод из Испании на счет фонда, который стал одним из поводов для включения организации в список иностранных агентов.
Гаджеты
Создатель Android представил необычный смартфон с вытянутым корпусом
Спорт
Ангелина Мельникова выиграла бронзу в многоборье на Чемпионате мира
Воронежская спортсменка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в личном многоборье на Чемпионате мира по спортивной гимнастике, сообщает «Р-Спорт».
Здоровье
Минздрав предложил привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей
Для решения проблемы нехватки врачей в России могут привлечь зарубежных специалистов.
Кино
Состоялась премьера комедии «Девушки бывают разные»
Накануне вечером, 8 октября, в московском киноцентре "Октябрь" состоялась премьера комедии «Девушки бывают разные».
Политика
Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому
Ранее Зеленский назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
Общество
Почему врачи не могут распознать признаки рака на теле человека
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее врач Александр Мясников, выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1», отметил, что факторы риска онкологического заболевания можно обнаружить прямо на теле человека, даже не делая для этого специальных анализов.
Здоровье
Жителей России призвали не перегреваться
Слишком высокая или слишком низкая температура в квартире может оказаться вредной для здоровья, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Авто
В России появятся умные «лежачие полицейские»
Технологии
Китай построил «безголовую» субмарину
Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Кино
Marvel может снять полностью женское супергеройское кино
Выход полностью женского супергеройского кино возможен из слов Бри Ларсон, которая неоднократно снималась в эпизодах студии.
Космос
Ученые: Главной проблемой колонизации Марса будет продовольствие
После создания на Марсе базы для постоянного обитания людей и увеличения численности «колонизаторов» основной проблемой может стать их пропитание, пишет InoPressa со ссылкой на исследования различных экспертов.
Авто
Nissan отзывает в РФ почти 162 тысячи автомобилей
Проблемы с подушкой безопасности стали причиной для отзыва 162 тысяч автомобилей марки Nissan на российском рынке.
Политика
Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ
Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.