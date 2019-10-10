Футбол
Матч ТВСборная Кипра перед матчем с Россией победила Казахстан
По итогам матча Казахстан идет на четвертой позиции в группе I, у него 7 очков, а Кипр находится на третьем месте, имея в своем активе 10 очков. В следующем матче 13 октября Казахстан в родных стенах встретится с Бельгией, а Кипр в тот же день на своем поле сыграет против сборной России.
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Накануне вечером в популярном паблике «Весь Улан-Удэ» в Instagram выложили видео, на котором запечатлена погоня.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
РБК 22:07
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Китай построил «безголовую» субмарину
Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Lenta.ru 13:33
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Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
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Задержаны предполагаемые вандалы, засыпавшие землей Вечный огонь у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в Уссурийске Приморского края, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 21:19
Политика
В Европарламенте призвали бороться с «дезинформацией России»
"Европейский парламент выражает глубокую озабоченность в связи с крайне опасным характером российской пропаганды и призывает комиссию и совет разработать эффективную и подробную стратегию, предусматривающую стремительное и решительное противодействие российским стратегиям дезинформации", – говорится в документе.
Москва 24 02:24
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Число жертв вейпов в США возросло до 26 человек
В Центре профилактики и контроля заболеваний США сообщили, что число погибших от употребления курительной смеси выросло до 26 человек.
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Компания AliExpress планирует открыть в России онлайн-магазин по продаже электроники, сообщает «РБК».
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Дубль Дзюбы помог России разгромить Шотландию в отборе на Евро-2020
В матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу сборная России на поле стадиона "Лужники" в Москве разгромила национальную команду Шотландии, забив четыре безответных мяча – 4:0. Первый тайм завершился без забитых мячей.
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Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета 07:10
Политика
Трамп положительно оценил торговые переговоры с Китаем
13-й раунд переговоров между США и Китаем пройдет 10 и 11 октября.
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Экономика
Льготную ипотеку могут запустить в десяти российских регионах
Программы по предоставлению льготной ипотеки могут быть введены в десяти регионах.
РБК 09:40