По итогам матча Казахстан идет на четвертой позиции в группе I, у него 7 очков, а Кипр находится на третьем месте, имея в своем активе 10 очков. В следующем матче 13 октября Казахстан в родных стенах встретится с Бельгией, а Кипр в тот же день на своем поле сыграет против сборной России.

Сборная Кипра перед матчем с Россией победила Казахстан

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