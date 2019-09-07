Футбол

ЧемпионатЧемпионатСборная Косово обыграла Чехию в матче отборочного турнира Евро-2020

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Косово принимала сборную Чехии. Встреча прошла в Приштине на стадионе «Фадиль Вокри» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
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Косово обыграло Чехию в отборе Евро-2020

Спорт-Экспрессвчера в 11:10

Сборная Косово обыграла Чехию в матче отборочного турнира Евро-2020

Чемпионатвчера в 10:53

Сборная Косово обыграла Чехию в отборочном матче Евро-2020

Матч ТВвчера в 10:54

Сборная Косово обыграла Чехию и возглавила группу А квалификации Евро-2020

Sport24.ruвчера в 10:54

Чехия с Кралом уступила Косову

Советский спортвчера в 11:37

Сборная Косова обыграла чехов и возглавила группу А

Евро-футбол.рувчера в 10:55

Сборная Косово обыграла Чехию в отборочном матче Евро-2020

Sportbox.RUвчера в 10:54
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Экономика

Госбанк Пакистана: рост в финансовом секторе замедлился

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Государственный банк Пакистана заключил, что в 2018 году темпы роста в финансовом секторе страны замедлились до 7,5%. Причиной замедления стала инфляция и сокращение валютных запасов в условиях экономического кризиса.
REGNUM вчера в 09:22
Политика

В Санкт-Петербурге открылись избирательные участки

В Санкт-Петербурге в единый день голосования 8 сентября начались выборы губернатора и депутатов муниципальных собраний.
Коммерсантъ 01:01
Политика

После обмена заключенными в Киев прилетела кошка Маша

Кошка Маша сопровождала отпущенных в России по договоренности с Украиной арестованных лиц.
ТК Звезда вчера в 08:30
Политика

Единый день голосования проходит в России

В России проходит единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.
Интерфакс вчера в 17:05
Политика

Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева

Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК вчера в 10:37
Единоборства

Нурмагомедов победил Пуарье и защитил титул чемпиона UFC

Боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов уверенно победил американца Дастина Пуарье и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.
РИА Новости вчера в 19:04
Политика

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Футбол

Сербия — Португалия 2:4

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Сербии принимала национальную команду Португалии.
Чемпионат вчера в 16:40
Политика

В Польше призвали к улучшению отношений между Москвой и Варшавой

Польский журналист Лукаш Гадзала призвал руководство своей страны к нормализации отношений с Россией, об этом 5 сентября сообщается в его авторской статье, опубликованной изданием Rzeczpospolita.
REGNUM 00:52
Здоровье

Медики рассказали о лечебных свойствах водки

По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Политика

Голландские следователи допросили «свидетеля» по делу MH17 Цемаха

Бывшего командира подразделения ПВО ДНР Владимира Цемаха перед отправкой в Москву в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной допросили следователи из Голландии по делу MH17.
Телеканал 360° вчера в 09:46
Энергетика

«Дочка» «Газпром нефти» временно сократила поставки авиатоплива сербским аэропортам

Дочерняя компания "Газпром нефти" - "Нефтяная индустрия Сербии (NIS)" - временно сократила поставку авиационного топлива аэропортам Сербии.
ТАСС вчера в 11:39
Общество

Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном

Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru вчера в 04:34
Армия и оружие

Армия Израиля атаковала объекты ХАМАС в секторе Газа

Израильская армия нанесла удары по ряду объектов ХАМАС в секторе Газа.
РИА Новости 00:19
Политика

В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных

На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Политика

Второй тур выборов президента пройдет в Абхазии

Впервые в новейшей истории Абхазии пройдет второй тур выборов главы государства.
РИА Новости вчера в 17:23
Политика

Выборы 2019: явка в Иркутской области на 10 часов составила 3,38%

Выборы 2019 проходят 8 сентября в Иркутской области.
КП - Иркутск вчера в 23:15
Хоккей

«Ак Барс» нанес «Сочи» первое поражение в сезоне КХЛ

Казанский «Ак Барс» на выезде переиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3. Уже к исходу четвертой минуты гости забросили три безответные шайбы, после чего в воротах сочинской команды Илью Проскурякова заменил Дмитрий Шикин.
РБК вчера в 12:53
Политика

В палате представителей США пройдет голосование об импичменте Трампа

Юридический комитет палаты представителей США проведет голосование по резолюции о расследовании относительно того, допустил ли президент страны Дональд Трамп нарушения, из-за которых ему может быть объявлен импичмент.
Комсомольская правда вчера в 21:41
Политика

Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной

Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru вчера в 10:28
Экономика

Товарооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%

Товарооборот между Россией и Китаем в первые восемь месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении на 4,5%, до $70,59 млрд.
ТАСС 00:02
Происшествия

В Китае произошло землетрясение

Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Шоу-бизнес

Раймонд Паулс поблагодарил Игоря Крутого за помощь внучке

Латвийский композитор и продюсер Раймонд Паулс рассказал, что Игорь Крутой помогает его внучке, которая учится в США.
Телепрограмма вчера в 12:51
Здоровье

Названы самые полезные и вредные продукты для мозга

Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48
Политика

Лукашенко требует от России «не наклонять» Белоруссию

Белорусский лидер опроверг обвинения в том, что в своей внешней политике якобы развернулся на Запад, подчеркнул, что Белоруссия никогда не предаст «своего старшего брата».
REGNUM 06 сентября в 07:12
Космос

Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем миссии «Чандраян-2»

3DNews вчера в 02:47
Теннис

Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open

По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
Вести.Ru вчера в 18:30
Космос

Сколько Россия зарабатывает на «Союзах»?

Если бы европейцы отказались от «Союзов» (американцы это уже сделали), убытки РФ могли бы составить почти 0,5 млрд руб. в год.
Аргументы и Факты вчера в 20:16
Космос

При запуске «Метеора» Роскосмос испытает новый разгонный блок

Невские Новости вчера в 21:26
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
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