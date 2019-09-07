Футбол
ЧемпионатСборная Косово обыграла Чехию в матче отборочного турнира Евро-2020
В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Косово принимала сборную Чехии. Встреча прошла в Приштине на стадионе «Фадиль Вокри» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 01:08, Вашингтон
Экономика
Госбанк Пакистана: рост в финансовом секторе замедлился
По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Государственный банк Пакистана заключил, что в 2018 году темпы роста в финансовом секторе страны замедлились до 7,5%. Причиной замедления стала инфляция и сокращение валютных запасов в условиях экономического кризиса.
REGNUM вчера в 09:22
Политика
В Санкт-Петербурге открылись избирательные участки
В Санкт-Петербурге в единый день голосования 8 сентября начались выборы губернатора и депутатов муниципальных собраний.
Коммерсантъ 01:01
Политика
После обмена заключенными в Киев прилетела кошка Маша
Кошка Маша сопровождала отпущенных в России по договоренности с Украиной арестованных лиц.
ТК Звезда вчера в 08:30
Политика
Единый день голосования проходит в России
В России проходит единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.
Интерфакс вчера в 17:05
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК вчера в 10:37
Единоборства
Нурмагомедов победил Пуарье и защитил титул чемпиона UFC
Боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов уверенно победил американца Дастина Пуарье и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.
РИА Новости вчера в 19:04
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Футбол
Сербия — Португалия 2:4
В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Сербии принимала национальную команду Португалии.
Чемпионат вчера в 16:40
Политика
В Польше призвали к улучшению отношений между Москвой и Варшавой
Польский журналист Лукаш Гадзала призвал руководство своей страны к нормализации отношений с Россией, об этом 5 сентября сообщается в его авторской статье, опубликованной изданием Rzeczpospolita.
REGNUM 00:52
Здоровье
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Политика
Голландские следователи допросили «свидетеля» по делу MH17 Цемаха
Бывшего командира подразделения ПВО ДНР Владимира Цемаха перед отправкой в Москву в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной допросили следователи из Голландии по делу MH17.
Телеканал 360° вчера в 09:46
Энергетика
«Дочка» «Газпром нефти» временно сократила поставки авиатоплива сербским аэропортам
Дочерняя компания "Газпром нефти" - "Нефтяная индустрия Сербии (NIS)" - временно сократила поставку авиационного топлива аэропортам Сербии.
ТАСС вчера в 11:39
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru вчера в 04:34
Армия и оружие
Армия Израиля атаковала объекты ХАМАС в секторе Газа
Израильская армия нанесла удары по ряду объектов ХАМАС в секторе Газа.
РИА Новости 00:19
Политика
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Политика
Второй тур выборов президента пройдет в Абхазии
Впервые в новейшей истории Абхазии пройдет второй тур выборов главы государства.
РИА Новости вчера в 17:23
Политика
Выборы 2019: явка в Иркутской области на 10 часов составила 3,38%
Выборы 2019 проходят 8 сентября в Иркутской области.
КП - Иркутск вчера в 23:15
Хоккей
«Ак Барс» нанес «Сочи» первое поражение в сезоне КХЛ
Казанский «Ак Барс» на выезде переиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3. Уже к исходу четвертой минуты гости забросили три безответные шайбы, после чего в воротах сочинской команды Илью Проскурякова заменил Дмитрий Шикин.
РБК вчера в 12:53
Политика
В палате представителей США пройдет голосование об импичменте Трампа
Юридический комитет палаты представителей США проведет голосование по резолюции о расследовании относительно того, допустил ли президент страны Дональд Трамп нарушения, из-за которых ему может быть объявлен импичмент.
Комсомольская правда вчера в 21:41
Политика
Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru вчера в 10:28
Экономика
Товарооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%
Товарооборот между Россией и Китаем в первые восемь месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении на 4,5%, до $70,59 млрд.
ТАСС 00:02
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Шоу-бизнес
Раймонд Паулс поблагодарил Игоря Крутого за помощь внучке
Латвийский композитор и продюсер Раймонд Паулс рассказал, что Игорь Крутой помогает его внучке, которая учится в США.
Телепрограмма вчера в 12:51
Здоровье
Названы самые полезные и вредные продукты для мозга
Продукты эксперты разделили на три категории: те, которые надо обязательно добавить в рацион, чтобы улучшить работу мозга, те, которые будет не лишним употреблять, и продукты, от которых стоит отказаться.
Известия вчера в 22:48
Политика
Лукашенко требует от России «не наклонять» Белоруссию
Белорусский лидер опроверг обвинения в том, что в своей внешней политике якобы развернулся на Запад, подчеркнул, что Белоруссия никогда не предаст «своего старшего брата».
REGNUM 06 сентября в 07:12
Космос
Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем миссии «Чандраян-2»
3DNews вчера в 02:47
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
Вести.Ru вчера в 18:30
Космос
Сколько Россия зарабатывает на «Союзах»?
Если бы европейцы отказались от «Союзов» (американцы это уже сделали), убытки РФ могли бы составить почти 0,5 млрд руб. в год.
Аргументы и Факты вчера в 20:16
Космос
При запуске «Метеора» Роскосмос испытает новый разгонный блок
Невские Новости вчера в 21:26