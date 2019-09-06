Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUСборная Косово обыграла Чехию в отборочном матче Евро-2020

Сборная Косово добилась волевой победы над командой Чехии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Гости открыли счет на 16-й минуте встречи усилиями Патрика Шика. Спустя несколько минут Косово сравняло счет благодаря точному удару Ведата Мурики.
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Отбор на Евро-2020. Косово – Чехия. 07.09.2019. Где смотреть матч онлайн

Bookmaker-ratings.ruвчера в 17:36

Косово — Чехия: первый матч соперников

Все про Спорт рувчера в 04:53

Сборная Косово обыграла Чехию в матче отборочного турнира Евро-2020

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Косово обыграло Чехию в отборе Евро-2020

Спорт-Экспресс11:10

Сборная Косово обыграла Чехию в отборочном матче Евро-2020

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Сборная Косово обыграла Чехию и возглавила группу А квалификации Евро-2020

Sport24.ru10:54

Сборная Косова обыграла чехов и возглавила группу А

Евро-футбол.ру10:55
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Киселев анонсировал прибытие Вышинского в Москву

Генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил, что руководитель «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву.
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В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.
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Путин и Назарбаев придумали название космического ракетного комплекса

Российский лидер Владимир Путин предложил назвать космический ракетный комплекс "Байтерек" (совместный российско-казахстанский проект) в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
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Газета.Ru вчера в 23:12
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Аксенов назвал обмен заключенными шагом к диалогу между РФ и Украиной

Сергей Аксенов назвал долгожданным и радостным событием состоявшееся сегодня взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территориях России и Украины.
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Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали

Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.
Известия 08:51
Происшествия

При пожаре на судне в Калифорнии могла погибнуть уроженка России

Одной из погибших при пожаре на борту прогулочного судна для дайверов Conception в Калифорнии в США могла быть уроженка России Юлия Крашенная.
Известия вчера в 17:25
Политика

Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной

Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru 10:28
Политика

Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных

Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17
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Селюк: болельщики «Спартака» должны на матчах вставать и аплодировать Федуну

Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк опубликовал видео, в котором рассказывает, почему поклонникам московского «Спартака» нужно стоя аплодировать владельцу клуба Леониду Федуну.
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Хабиб Нурмагомедов против Дастина Пуарье. Прямая трансляция Первого канала

Прямая трансляции основного карда турнира UFC 242, которую организует Первый канал, начнется 7 сентября в 21:00 по московскому времени.
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Общество

Найден чек с гонораром Курту Кобейну

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Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
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Общество

Мэр Днепра открыл ставший предметом спора с Зеленским мост

Известия 05:06
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Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Футбол

Кокорин и Мамаев ответили на приглашение Кадырова в «Ахмат»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев прокомментировали приглашение, полученное от почетного президента грозненского «Ахмата» Рамзана Кадырова.
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Apple впервые проведет на YouTube трансляцию презентации устройств

Компания Apple впервые проведет презентацию своих новых гаджетов на YouTube.
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Футбол

Капелло: «Лукаку не является футболистом мирового уровня»

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса», «Ромы» и сборной России Фабио Капелло оценил игру новичка миланского «Интера» Ромелу Лукаку, записавшего на свой счет два гола в двух сыгранных встречах.
Евро-футбол.ру 09:25
Автоспорт

Хэмилтон счел ситуацию в конце Q3 забавной

Все вокруг снижали скорость и было непонятно, кто и в какой момент окажется впереди, кто с какой скоростью будет двигаться, – сказал Хэмилтон в эфире телеканала Sky Sports.
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Кто вернулся из России на Украину

Россия и Украина 7 сентября обменялись задержанными и осужденными по формуле «35 на 35».
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Происшествия

Иран задержал в Персидском заливе судно с контрабандным топливом

РБК 09:14
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Медведев сыграет с Надалем в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.
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Глава бундестага назвал саботаж «Северного потока – 2» неразумным

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле раскритиковал противников «Северного потока – 2», которые выступили против проекта после начала его реализации.
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Гонщик попал в страшную аварию на Гран-при Италии

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Семья хавбека «Спартака» Шюррле прилетела в Москву

28-летний Шюррле пополнил состав красно-белых перед началом текущего сезона, однако переехал в Москву изначально один.
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На концерт «Ленинграда» пришли больше 40 тысяч волгоградцев

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Полицейские задержали кандидата в депутаты Мосгордумы от «Яблока» Круглова и снятого судом с выборов Цукасова

Полицейские задержали кандидатов в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко" Максима Круглова и муниципального депутата Останкинского района Сергея Цукасова, которого суд ранее снял с выборов.
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Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма

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Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
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