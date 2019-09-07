Футбол
Sportbox.RUСборная Косово обыграла Чехию в отборочном матче Евро-2020
Сборная Косово добилась волевой победы над командой Чехии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Гости открыли счет на 16-й минуте встречи усилиями Патрика Шика. Спустя несколько минут Косово сравняло счет благодаря точному удару Ведата Мурики.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:52, Вашингтон
Происшествия
Неизвестный преступник напал на главу ЦИК Памфилову в ее доме
Вместе-РФ вчера в 05:31
Культура
Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница коллектива «ВИА Гра» Альбина Джанабаева подтвердила, что с февраля 2018 года прекратила работать с продюсером Константином Меладзе.
News.ru вчера в 08:50
Происшествия
В штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования
В ходе осмотра штаба Алексея Навального в Петербурге в туалете нашли десятки бюллетеней для голосования на выборах губернатора.
РИА Новости 10:57
Гаджеты
Назван самый продаваемый смартфон года
Официально: новые айфоны покажут 10 сентября читайте также В ноябре 2018 года вице-президент по маркетингу Apple Грег Йосвяк заявил, что iPhone Xr каждый день со дня поступления в продажу 26 октября неизменно оказывался самым продаваемым смартфоном компании.
Вести.Хайтек вчера в 13:42
Общество
В Москве достроили самую большую школу в России
Завершено строительство школы на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве, которая станет самой большой в России, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
РИА Новости 05:28
Политика
Нидерланды попросили Россию выдать «свидетеля» по делу МН17
Ранее о допросе Цемаха, которого киевские власти считают свидетелем по делу о крушении Boeing, также сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 13:35
Политика
Зеленский не исключил второго этапа освобождения задержанных лиц
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности запуска второго этапа обмена задержанными лицами с Российской Федерацией.
iReactor 07:16
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Футбол
Сборная Украины выиграла четвертый матч в отборочном турнире Евро-2020
Сборная Украины по футболу разгромила литовскую команду в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года со счетом 3:0. Встреча состоялась в Вильнюсе, на стадионе Литовской федерации футбола.
РБК 14:15
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной
Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты вчера в 16:18
Единоборства
UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье
В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
RT на русском 09:47
Хоккей
«Лос-Анджелес» подписал новый контракт с голкипером Кэмпбеллом
«Лос-Анджелес» заключил новый контракт с голкипером Джеком Кэмпбеллом.
Спорт-Экспресс 14:51
Фигурное катание
Евгения Медведева: Рада, что не отдыхала, я в отличной форме
На лед вышли все сильнейшие российские фигуристки: олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионки мира Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, а также юные Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова, перешедшие с юниорского на взрослый уровень.
Российская газета 12:19
Кино
Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в 4-м сезоне «Короны»
Джиллиан Андерсон исполнит роль бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в четвертом сезоне драматического сериала "Корона".
Газета.Ru 14:54
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Религия
Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ
Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 14:00
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Политика
Поклонская назвала вынужденной мерой решение освободить Сенцова
Московский Комсомолец 12:58
Армия и оружие
Украина поставила Марокко комплекс борьбы с БЛА «Буковель-AD»
В какой именно комплектации поставлен комплекс не сообщается.
Военное обозрение 11:51
Транспорт
По 27 адресам в Москве установили камеры
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил камеры фотовидеофиксации еще по 27 адресам в Москве, сообщается в аккаунте центра в Twitter.
ТАСС 10:22
Политика
Макрон назвал решающим шагом обмен пленными между Россией и Украиной
Президент Франции Эмманюэль Макрон поприветствовал обмен заключенными между Россией и Украиной.
Коммерсантъ 14:15
Политика
The Telegraph: Джонсон готов нарушить британский закон ради Brexit
Британский премьер-министр Борис Джонсон готов нарушить закон, не последовав предписаниям парламента, но не допустить очередную отсрочку по выходу Великобритании из Евросоюза, пишет издание The Daily Telegraph.
Daily Storm 08:53
Политика
Премьер Греции заявил о выходе страны из кризиса
"Не случайно, что Индия является почетной страной в этом году, теперь, когда Греция выходит из кризиса и центральным лозунгом является рост для всех, рост во всем", - сказал Мицотакис.
РИА Новости 11:20
Космос
Специалисты считают, что Солнце заморозит жизнь на Земле
Международные специалисты считают, что в далёком будущем Солнце станет объектом, похожим на Луну, что приведёт к тому, что небесное тело заморозит жизнь на планете Земля.
Актуальные Новости 10:56