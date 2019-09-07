Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUСборная Косово обыграла Чехию в отборочном матче Евро-2020

Сборная Косово добилась волевой победы над командой Чехии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Гости открыли счет на 16-й минуте встречи усилиями Патрика Шика. Спустя несколько минут Косово сравняло счет благодаря точному удару Ведата Мурики.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сборная Косово обыграла Чехию в матче отборочного турнира Евро-2020

Чемпионат10:53

Сборная Косово обыграла Чехию в отборочном матче Евро-2020

Матч ТВ10:54

Косово обыграло Чехию в отборе Евро-2020

Спорт-Экспресс11:10

Сборная Косово обыграла Чехию и возглавила группу А квалификации Евро-2020

Sport24.ru10:54

Чехия с Кралом уступила Косову

Советский спорт11:37

Сборная Косова обыграла чехов и возглавила группу А

Евро-футбол.ру10:55

Сборная Косово обыграла Чехию в отборочном матче Евро-2020

Sportbox.RU10:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:52, Вашингтон
Происшествия

Неизвестный преступник напал на главу ЦИК Памфилову в ее доме

Вместе-РФ вчера в 05:31
Культура

Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница коллектива «ВИА Гра» Альбина Джанабаева подтвердила, что с февраля 2018 года прекратила работать с продюсером Константином Меладзе.
News.ru вчера в 08:50
Происшествия

В штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования

В ходе осмотра штаба Алексея Навального в Петербурге в туалете нашли десятки бюллетеней для голосования на выборах губернатора.
РИА Новости 10:57
Гаджеты

Назван самый продаваемый смартфон года

Официально: новые айфоны покажут 10 сентября читайте также В ноябре 2018 года вице-президент по маркетингу Apple Грег Йосвяк заявил, что iPhone Xr каждый день со дня поступления в продажу 26 октября неизменно оказывался самым продаваемым смартфоном компании.
Вести.Хайтек вчера в 13:42
Общество

В Москве достроили самую большую школу в России

Завершено строительство школы на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве, которая станет самой большой в России, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
РИА Новости 05:28
Политика

Нидерланды попросили Россию выдать «свидетеля» по делу МН17

Ранее о допросе Цемаха, которого киевские власти считают свидетелем по делу о крушении Boeing, также сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 13:35
Политика

Зеленский не исключил второго этапа освобождения задержанных лиц

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности запуска второго этапа обмена задержанными лицами с Российской Федерацией.
iReactor 07:16
Политика

Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы

Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Футбол

Сборная Украины выиграла четвертый матч в отборочном турнире Евро-2020

Сборная Украины по футболу разгромила литовскую команду в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года со счетом 3:0. Встреча состоялась в Вильнюсе, на стадионе Литовской федерации футбола.
РБК 14:15
Происшествия

Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве

Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной

Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты вчера в 16:18
Единоборства

UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье

В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
RT на русском 09:47
Хоккей

«Лос-Анджелес» подписал новый контракт с голкипером Кэмпбеллом

«Лос-Анджелес» заключил новый контракт с голкипером Джеком Кэмпбеллом.
Спорт-Экспресс 14:51
Фигурное катание

Евгения Медведева: Рада, что не отдыхала, я в отличной форме

На лед вышли все сильнейшие российские фигуристки: олимпийская чемпионка Алина Загитова, чемпионки мира Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, а также юные Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова, перешедшие с юниорского на взрослый уровень.
Российская газета 12:19
Футбол

Россия разнесла Швейцарию в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу

Sport.ru 14:29
Кино

Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в 4-м сезоне «Короны»

Джиллиан Андерсон исполнит роль бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в четвертом сезоне драматического сериала "Корона".
Газета.Ru 14:54
Политика

Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Футбол

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Происшествия

Самолет с горящим мотором совершил аварийную посадку на Мальдивах

РИА Новости 11:58
Религия

Русский экзархат в Европе поддержал присоединение к РПЦ

Генеральная ассамблея Архиепископии русских церквей в Западной Европе (экзархат русских церквей) поддержала присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 14:00
Политика

Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Политика

Поклонская назвала вынужденной мерой решение освободить Сенцова

Московский Комсомолец 12:58
Кино

Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля

ТАСС 14:22
Армия и оружие

Украина поставила Марокко комплекс борьбы с БЛА «Буковель-AD»

В какой именно комплектации поставлен комплекс не сообщается.
Военное обозрение 11:51
Транспорт

По 27 адресам в Москве установили камеры

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) установил камеры фотовидеофиксации еще по 27 адресам в Москве, сообщается в аккаунте центра в Twitter.
ТАСС 10:22
Политика

Макрон назвал решающим шагом обмен пленными между Россией и Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон поприветствовал обмен заключенными между Россией и Украиной.
Коммерсантъ 14:15
Теннис

Первый канал покажет финал US Open между Медведевым и Надалем

Sports.ru 14:55
Политика

The Telegraph: Джонсон готов нарушить британский закон ради Brexit

Британский премьер-министр Борис Джонсон готов нарушить закон, не последовав предписаниям парламента, но не допустить очередную отсрочку по выходу Великобритании из Евросоюза, пишет издание The Daily Telegraph.
Daily Storm 08:53
Политика

Премьер Греции заявил о выходе страны из кризиса

"Не случайно, что Индия является почетной страной в этом году, теперь, когда Греция выходит из кризиса и центральным лозунгом является рост для всех, рост во всем", - сказал Мицотакис.
РИА Новости 11:20
Космос

Специалисты считают, что Солнце заморозит жизнь на Земле

Международные специалисты считают, что в далёком будущем Солнце станет объектом, похожим на Луну, что приведёт к тому, что небесное тело заморозит жизнь на планете Земля.
Актуальные Новости 10:56
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное