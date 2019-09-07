Футбол

Матч ТВМатч ТВСборная Косово обыграла Чехию в отборочном матче Евро-2020

Сборная Косово добилась волевой победы над командой Чехии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Гости открыли счет на 16-й минуте встречи усилиями Патрика Шика. Спустя несколько минут Косово сравняло счет благодаря точному удару Ведата Мурики.
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Сборная Косово обыграла Чехию в матче отборочного турнира Евро-2020

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