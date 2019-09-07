Футбол
Soccer.ruСборная Мексики разгромила команду США
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Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва вчера в 15:46
Космос
7 сентября к Земле приблизится астероид размером с 9-этажный дом
Маяк (г. Сосновый Бор) вчера в 16:23
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия вчера в 12:56
Теннис
Теннисист Медведев вышел в финал US Open
23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».
РБК вчера в 18:59
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия вчера в 12:54
Общество
В Хабаровском крае подтоплен 231 жилой дом
По состоянию на утро 7 сентября в Хабаровском крае в результате паводка подтоплен 231 жилой дом в 83 населённых пунктах.
RT на русском вчера в 22:48
Футбол
Шотландия — Россия 1:2
Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости вчера в 16:36
Политика
Россия ответила Японии на представление из-за нового завода на Курилах
Посольство России в Японии оценило представление этой страны в связи с открытием завода на курильском острове Шикотан и считает его неприемлемым.
МонаВиста вчера в 04:38
Технологии
«Пятерочка» начала тестировать продуктовый магазин без продавцов
X5 Retail Group начала тестировать полностью автоматизированный продуктовый магазин «Пятерочка с собой».
N+1 вчера в 13:31
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Букмекеры.рф вчера в 15:42
Космос
Потеряна связь с индийским посадочным лунным модулем
Глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван сообщил, что на последнем этапе операции по посадке на поверхность Луны была потеряна связь с посадочным модулем "Викрам".
Вести.Ru вчера в 17:31
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.
Ведомости вчера в 14:40
Футбол
Черчесов допустил возвращение Кокорина и Мамаева в сборную России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на новость об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Sport24.ru вчера в 17:29
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии пожалел о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула "Мисс Москва — 2015" Оксаной Воеводиной.
РИА Новости вчера в 14:38
Общество
Число погибших в результате урагана «Дориан» на Багамах возросло до 43
Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до 43.
ТАСС вчера в 23:23
Политика
Минэкономразвития ответило Мутко на критику Орешкина
Министерство экономического развития России ответило на критику вице-премьера России Виталия Мутко, который негативно высказался о работе ведомства c пострадавшими от паводка предпринимателями в Тулуне.
Народные новости вчера в 00:19
Происшествия
AFP узнало о неудачных испытаниях новейшего Boeing 777X
Американская авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время тестирования своего новейшего лайнера 777X.
РБК вчера в 21:37
Политика
Путин извещен о нападении на Памфилову
REGNUM вчера в 08:18
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
РИА Новости вчера в 17:41
Здоровье
Онкологи назвали симптомы рака головы и шеи
Врачи-онкологи перечислили признаки развития злокачественных опухолей в голове и области шеи, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 23:02
Хоккей
Главный тренер ХК «Металлург» Иозеф Яндач отправлен в отставку
Чех Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского Металлурга . Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.
Znak.com вчера в 22:21
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 04 сентября в 12:36
Происшествия
Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Со дна Балтийского моря исчезла станция, которая используется для сбора научных данных.
Газета.Ru вчера в 23:12
Политика
Кравчук назвал главную ошибку украинских политиков
Главной ошибкой украинских политиков в последнее время является несоблюдение баланса.
РБК вчера в 16:33
Общество
На открытие российского детсада привезли подставных детей
Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru вчера в 11:40
Происшествия
В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек
Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
РИА Новости вчера в 16:30
Футбол
Голландия впервые за год одержала победу над Германией
В конце матча вышедший на 58-й минуте на замену Дониэлл Мален и Джорджиньо Вейналдум принесли голландцам волевую победу над командой Йоахима Лёва — 2:4.
REGNUM вчера в 23:33
Наука
Рыба в Енисее стала менее радиоактивной
Техногенных радионуклидов в рыбе Енисея после остановки ядерных реакторов Горно-химического комбината стало меньше, сообщает пресс-служба Красноярского научного центра (КНЦ).
Интерфакс вчера в 02:35
Политика
Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».
RT на русском вчера в 07:30