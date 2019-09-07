Футбол
Soccer.ruСборная Мексики разгромила команду США
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США — Мексика. Прогноз (к. 2.28) и ставки на товарищеский матч 7 сентября 2019 года
LiveSport.ru05 сентября в 08:30
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Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Lenta.ru 05 сентября в 08:45
Политика
Китай заявил о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США.
Известия 00:58
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия 05 сентября в 19:57
Экономика
НОВАТЭК уточнил сроки запуска «Арктик СПГ-2»
Объем вложений для запуска «Арктик СПГ-2» на полную мощность оценивается в $21,3 млрд.
РБК 05 сентября в 05:04
Общество
Трамп предложил разместить пострадавших от урагана на круизных судах
RT на русском 01:02
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить
Министерство внутренних дел подготовило поправки в закон, предусматривающий, что лица, не достигшие 18 лет, после успешной сдачи экзамена на водительские права смогут сесть за руль в присутствии опытного водителя, следует из релиза, размещенного на сайте ведоства.
РИА Новости вчера в 18:02
Экономика
Самарцы начали выходить на пенсию досрочно благодаря стажу
В 2019 году в Самарской области 103 человека вышли на пенсию досрочно в связи с большим трудовым стажем - 57 мужчин и 46 женщин.
SamRU.ru вчера в 08:13
Армия и оружие
Израиль атаковал цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел
В свою очередь израильские военные нанесли ответный удар по целям движения ХАМАС в северной части сектора Газа, сообщается в Twitter-аккаунте Армии обороны Израиля.
РБК вчера в 21:25
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.
Ведомости вчера в 14:40
Происшествия
Для активиста Котова запросили 4,5 года колонии
Для активиста Константина Котова, которого обвиняют в неоднократных нарушениях на митингах, прокурор запросил 4,5 года колонии.
Московский Комсомолец 04 сентября в 12:55
Здоровье
Диетологи рассказали о пользе ночных перекусов для похудения
Волгоградская правда вчера в 22:57
Политика
Путин позвонил Памфиловой из-за совершенного на нее нападения
РИА Новости вчера в 15:47
Футбол
Черышев показал фото из раздевалки после победы над Шотландией
Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев опубликовал фото из раздевалки национальной команды после победы над Шотландией в гостевом матче пятого тура квалификационного отбора чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 01:24
Происшествия
Турист заплатил 68 тысяч долларов за стакан пива
Австралийский турист, журналист Питер Лейлор (Peter Lalor) заплатил 55 тысяч фунтов стерлингов (около 68 тысяч долларов) за стакан пива в баре отеля Malmaison в Манчестере (Великобритания).
Lenta.ru вчера в 02:15
Политика
Роскомнадзор направил обращения в Google и Facebook перед выборами
«Роскомнадзор направил представителям компаний Google LLC (в том числе YouTube) и Facebook Inc. (в том числе Instagram) обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы», — говорится в сообщении службы.
Парламентская газета вчера в 12:15
Общество
На открытие российского детсада привезли подставных детей
Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии пожалел о браке с россиянкой Оксаной Воеводиной
Бывший верховный правитель Малайзии, султан Келантана Мухаммад V заявил, что сожалеет по поводу своего брака с обладательницей титула "Мисс Москва 2015", уроженкой России Оксаной Воеводиной.
Аргументы недели вчера в 13:49
Технологии
X5 открыла умный магазин «Пятерочка» без кассиров
Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group открыл экспериментальный магазин «Пятерочка» без кассиров с полностью автоматизированной системой покупок, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ретейлера.
CRE.RU вчера в 10:02
Происшествия
У Boeing возникли проблемы при испытаниях нового лайнера
Корпорация Boeing столкнулась с новой проблемой. Испытания лайнера Boeing-777X пришлось прервать из-за технических неполадок.
Российская газета вчера в 22:59
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
РИА Новости 00:07
Происшествия
В Набережных Челнах женщины подрались в детской поликлинике
Известия вчера в 17:41
Здоровье
В Саратове отстранен от должности главврач 3-й Советской больницы
В Саратове освобожден от занимаемой должности главный врач 3-й Советской больницы Владимир Рощепкин.
АиФ Саратов вчера в 14:13
Политика
Зеленский помиловал 12 россиян из обменного списка с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский помиловал 12 россиян, которых Киев собирается освободить в обмен на осужденных в России украинцев, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление украинского адвоката Валентина Рыбина, представляющего на Украине интересы осужденных граждан России Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова.
Ведомости вчера в 12:38
Происшествия
Автомобиль МВД в Бурятии попал в ДТП
Автомобиль МВД столкнулся с иномаркой на трассе в Бурятии вечером в пятницу, четыре человека госпитализированы.
ТАСС 00:48
Шоу-бизнес
Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница коллектива «ВИА Гра» Альбина Джанабаева подтвердила, что с февраля 2018 года прекратила работать с продюсером Константином Меладзе.
News.ru вчера в 08:50
Технологии
Международный саммит MERLION IT Solutions Summit собрал более 1800 участников
6 сентября завершил свою работу Международный саммит MERLION IT Solutions Summit, прошедший в Московской школе управления Сколково.
3DNews 02:03
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости вчера в 04:39
Политика
Politico: Трамп намерен прекратить помощь нелояльным США странам
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность перераспределения помощи другим государствам в пользу поддерживающих политику Вашингтона, а нелояльным и вовсе может быть отказано в выделении средств.
ТАСС 00:50
Шоу-бизнес
Валерия потеряла ребенка от Пригожина
Стоит отметить, что многие поклонники Валерии ожидали пополнения в семье, но певица заболела и ребенок не родился.
Экономика сегодня 01:14