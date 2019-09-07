Футбол
Soccer.ruСборная Мексики разгромила команду США
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США — Мексика. Прогноз (к. 2.28) и ставки на товарищеский матч 7 сентября 2019 года
LiveSport.ru05 сентября в 08:30
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Политика
Адвокат подтвердил выезд украинских моряков из СИЗО «Лефортово»
Руководитель группы адвокатов Николай Полозов подтвердил "Интерфаксу", что арестованные украинские моряки покинули СИЗО "Лефортово" в Москве.
Интерфакс 02:42
Футбол
Самюэль Это’О объявил о завершении карьеры
Российским болельщикам камерунец запомнился по выступлению за махачкалинский "Анжи", с которым в сезоне 2012-2013 гг. стал бронзовым призером чемпионата России.
Российская газета 02:52
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал US Open
Вести.Ru вчера в 19:01
Политика
В Иране объявили о новых мерах по ядерной программе
Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН назвал решение Ирана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной программе попыткой реакции в условиях прессинга США.
RT на русском 02:24
Политика
Украинцы потребовали проверить IQ Зеленского
На официальном сайте главы украинского государства появилась петиция, в которой президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили пройти тест на IQ.
News.ru вчера в 15:46
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва вчера в 15:46
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф вчера в 15:42
Политика
Умер бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов
Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов, руководивший регионом в 1997-2001 годах, умер после продолжительной болезни.
ТАСС 04:43
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.
RT на русском вчера в 05:22
Экономика
Глава ФРС предупредил о «значительных рисках» для экономики США
Экономика США вырастет на 2-2,5% в 2019 году, но есть значительные риски, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
РИА Новости вчера в 13:10
Экономика
В России одобрили досрочное получение пенсии
Как сообщает otvprim.ru, Правительство РФ одобрило законопроект, который дает право на досрочное получение пенсии.
Независимый публицист 05 сентября в 23:09
Общество
Роструд назвал профессии с зарплатой выше 80 тыс. рублей
REGNUM вчера в 00:54
Здоровье
В Саратове отстранен от должности главврач 3-й Советской больницы
В Саратове освобожден от занимаемой должности главный врач 3-й Советской больницы Владимир Рощепкин.
АиФ Саратов вчера в 14:13
Музыка
«Ленинград» может собрать аншлаг в Волгограде
В других городах тура Сергей Шнуров собирал аншлаги. На волгоградском стадионе он к этому близок.
КП - Волгоград вчера в 08:35
Политика
Путин поручил дополнительно помочь пострадавшим от паводка в Приамурье
Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства для оказания материальной помощи пострадавшим от паводка в Приамурье, сообщается на сайте Кремля.
РБК вчера в 14:24
Происшествия
Турист из России утонул во Вьетнаме
REGNUM 02:32
Общество
Собянин поздравил москвичей с Днем города
Столичный мэр Сергей Собянин поздравил москвичей с днем города. Поздравление опубликовано на официальном сайте мэра в субботу, 7 сентября.
Известия 03:45
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" вернулся на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости вчера в 17:41
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла немецкая подводная обсерватория
Пропажу заметили 21 августа, когда с обсерваторией прервалась связь.
РИА Новости 00:07
Шоу-бизнес
Лолита назвала причину расставания с мужем
РИА Новости 03:18
Армия и оружие
Китайские эксперты высоко оценили возможности российского МиГ-31
МиГ-31 был введён в эксплуатацию ещё в советский период, и сейчас, после модернизации, этот высотный истребитель-перехватчик предстал в новом великолепии.
Слово и Дело вчера в 05:07
Политика
Болтон опубликовал снимок освобожденного иранского танкера близ Сирии
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон опубликовал в Twitter спутниковый снимок, как утверждается, иранского танкера Adrian Darya 1, задержанного ранее в Гибралтаре у сирийского порта Тартус.
РБК 04:55
Происшествия
Иран задержал танкер в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе танкер с 12 членами экипажа на борту по подозрению в незаконной перевозке топлива.
RT на русском 04:43
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Общество
Подлодку «Великий Новгород» отправят на дополнительный ремонт
Плановый ремонт «Великого Новгорода» завершен в конце августа.
Известия 02:21
Гаджеты
Nokia представила на IFA пять новинок
В число новинок вошли смартфоны с тройной камерой Nokia 7.2 и Nokia 6.2, а также три кнопочных телефона: защищенный по армейским стандартам Nokia 800 Tough, "раскладушка" Nokia 2720 Flip и простой Nokia 110.
Вести.Хайтек 05 сентября в 14:15
Армия и оружие
В Анапе начнут собирать микроспутники для военных
В Анапе наладят производство малозаметных микроспутников, которые будут менее уязвимы для противоспутникового оружия.
Кубань 24 вчера в 11:02
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru 05 сентября в 08:45
Космос
Посадка индийского аппарата на Луну закончилась неудачей
Известия вчера в 18:20