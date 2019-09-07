Футбол

Soccer.ruSoccer.ruСборная Мексики разгромила команду США

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Сборная Мексики в товарищеском матче одержала победу над США.
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