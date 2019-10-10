Футбол

Газета.RuГазета.RuСборная Нидерландов обыграла Северную Ирландию в матче отбора Евро

Нидерланды — Северная Ирландия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Кубрик»
53′
Бэйли Пикок-Фаррелл
60′
Джонни Эванс
Райан Бабел
Дониэлл Мален
66′
Мартен де Рон
Донни ван де Бек
66′
66′
Кайл Лаферти
Джош Мадженнис
67′
Майкл Смит
75′
Джош Мадженнис
Дензел Думфрис
Люк де Йонг
78′
Мемфис Депай
80′
83′
Джордж Сэвилл
Джордан Томпсон
87′
Корри Эванс
Том Флэнаган
Люк де Йонг
90′+1′
Мемфис Депай
90′+4′
Мемфис Депай
90′+4′
Сборная Нидерландов обыграла команду Северной Ирландии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Роттердаме, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились дубль оформил Мемфис Депай, также отличился Люк де Йонг.
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