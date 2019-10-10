Футбол

Газета.RuГазета.RuСборная Нидерландов обыграла Северную Ирландию в матче отбора Евро

Нидерланды — Северная Ирландия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Кубрик»
53′
Бэйли Пикок-Фаррелл
60′
Джонни Эванс
Райан Бабел
Дониэлл Мален
66′
Мартен де Рон
Донни ван де Бек
66′
66′
Кайл Лаферти
Джош Мадженнис
67′
Майкл Смит
75′
Джош Мадженнис
Дензел Думфрис
Люк де Йонг
78′
Мемфис Депай
80′
83′
Джордж Сэвилл
Джордан Томпсон
87′
Корри Эванс
Том Флэнаган
Люк де Йонг
90′+1′
Мемфис Депай
90′+4′
Мемфис Депай
90′+4′
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Нидерланды (12 очков) вышли в лидеры группы C. Северная Ирландия (12) располагается на третьей строчке. Ранее сборные России и Шотландии объявили составы на матч отбора Евро-2020.
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