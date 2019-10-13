Футбол
Газета.RuСборная Нидерландов переиграла Белоруссию в матче отбора Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Динамо»
|32′
Джорджиньо Вейналдум
|41′
Джорджиньо Вейналдум
Иван Бахар
|50′
Станислав Драгун
|53′
Игорь Стасевич
|57′
Юрий Ковалев
Максим Скавыш
|60′
Александр Мартынович
|62′
|67′
Куинси Промес
Люк де Йонг
|67′
Донни ван де Бек
Мартен де Рон
Евгений Яблонский
|69′
Иван Бахар
Макс Эбонг
|70′
Денис Лаптев
Евгений Шевченко
|83′
|89′
Стивен Бергвейн
Райан Бабел
Никита Наумов
|90′+1′
|27%
|Владение мячом
|73%
|5
|Удары в сторону ворот
|10
|1
|Удары в створ ворот
|7
|5
|Сейвы вратарём
|–
|1
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|5
|5
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Беларусь
Расстановка 4‑4‑2
1
Гутор
20
Веретило
3
Мартынович
4
Наумов
5
Поляков
11
Скавыш
2
Драгун
14
Яблонский
9
Эбонг
22
Стасевич
19
Шевченко
1
Силлесен
2
Велтман
3
Де Лигт
4
ван Дейк
17
Блинд
15
де Рон
21
Де Йонг
8
Вейналдум
2 ×
9
Бабел
20
Мален
19
де Йонг
Нидерланды
Расстановка 4‑3‑3
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. После шести туров сборная Нидерландов (15 очков) лидирует в турнирной таблице группы C. Команда Белоруссии (4) располагается на четвертой строчке. Ранее сообщалось, что сборная Бельгии обыграла команду Казахстана в матче отбора Евро-2020.
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 20:49, Вашингтон
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 20:49, Вашингтон
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