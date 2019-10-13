Футбол

Газета.RuГазета.RuСборная Нидерландов переиграла Белоруссию в матче отбора Евро-2020

Беларусь — Нидерланды
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Динамо»
32′
Джорджиньо Вейналдум
41′
Джорджиньо Вейналдум
Иван Бахар
50′
Станислав Драгун
53′
Игорь Стасевич
57′
Юрий Ковалев
Максим Скавыш
60′
Александр Мартынович
62′
67′
Куинси Промес
Люк де Йонг
67′
Донни ван де Бек
Мартен де Рон
Евгений Яблонский
69′
Иван Бахар
Макс Эбонг
70′
Денис Лаптев
Евгений Шевченко
83′
89′
Стивен Бергвейн
Райан Бабел
Никита Наумов
90′+1′
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. После шести туров сборная Нидерландов (15 очков) лидирует в турнирной таблице группы C. Команда Белоруссии (4) располагается на четвертой строчке. Ранее сообщалось, что сборная Бельгии обыграла команду Казахстана в матче отбора Евро-2020.
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