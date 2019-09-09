Сборная Нидерландов одержала победу над командой Эстонии в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Политика В МИД отреагировали на сообщение об эвакуации из России шпиона США Источник в МИД РФ назвал информацию американского телеканала "бредом" и "паранойей" в части, где описывается инцидент встречи Трампа в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ Сергеем Кисляком в 2017 году.

Происшествия В ФБК заявили об обысках в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми Сотрудники правоохранительных органов во вторник пришли с обысками в штабы оппозиционера Алексея Навального в Уфе, Самаре и Перми, а также к нескольким их сотрудникам.

Политика Названы кураторы обмена заключенными между Россией и Украиной Россия и Украина для обмена заключенными создали специальные рабочие группы, российскую возглавил заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, украинскую — помощник президента страны Андрей Ермак, об этом в интервью РБК сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Экономика В России почти на четверть подорожали авиабилеты В России в период с января по август 2019 года средняя цена на авиабилеты в экономклассе выросла почти на четверть.

Авто Mitsubishi Pajero заменят новой моделью На домашнем рынке у Mitsubishi Pajero уже появилась прощальная версия Final Edition - в скором будущем модель покинет Японию.

Театры МДТ договаривается с Сокуровым о новом спектакле Александр Сокуров, возможно, займется постановкой нового спектакля для Театра Европы. Зрители увидят результат в начале следующего сезона.

Шоу-бизнес Андрей Черкасов подарил жене путешествие в Париж на день рождения Как оказалось, Кристина уже давно мечтала о романтическом путешествии в Париж, поэтому муж решил исполнить ее заветное желание.

Политика ФБР передало посольству Украины украденную в годы ВОВ картину Федеральное бюро расследований (ФБР) США передало в понедельник посольству Украины в Вашингтоне картину художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".

Финансы РБК: чистый госдолг России опустился ниже нуля впервые с 2014 года Чистый госдолг России ушел в отрицательную зону впервые с 2014 года, когда были введены первые антироссийские санкции.

Общество Тимати решил удалить вызвавший всеобщую ненависть клип Рэпер Тимати заявил, что удалит видеоклип на песню «Москва». Об этом исполнитель написал в своем Instagram-аккаунте.

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Технологии Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.

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Космос Индия может через 10 лет создать на Луне станцию Глава индийско-российской компании BrahMos Aerospace, которая выпускает сверхзвуковые крылатые ракеты BrahMos, Сиватхану Пиллаи заявил, что уже через 10 лет Индия может создать станцию на Луне.

Политика Миллер назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25% Как сообщало ИА REGNUM, российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).