Футбол

REGNUMREGNUMСборная Нидерландов разгромила Эстонию в матче отбора Евро-2020

Эстония — Нидерланды
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «А. Ле Кок Арена»
17′
Райан Бабел
47′
Райан Бабел
Тайджо Тенисте
53′
Сергей Зенёв
Франк Лийвак
60′
63′
Доньелл Мален
Стевен Бергейс
Йонас Тамм
70′
71′
Френки Де Йонг
Люк де Йонг
73′
Йоэл Велтман
76′
Мемфис Депай
84′
Райан Бабел
Кевин Стротман
Хенрик Оямаа
Рауно Саппинен
85′
Карол Метс
86′
87′
Джорджиньо Вейналдум
Михкель Айнсалу
Артем Дмитриев
88′
Сборная Нидерландов одержала победу над командой Эстонии в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.
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