Футбол

REGNUMREGNUMСборная Нидерландов разгромила Эстонию в матче отбора Евро-2020

Эстония — Нидерланды
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «А. Ле Кок Арена»
17′
Райан Бабел
47′
Райан Бабел
Тайджо Тенисте
53′
Сергей Зенёв
Франк Лийвак
60′
63′
Доньелл Мален
Стевен Бергейс
Йонас Тамм
70′
71′
Френки Де Йонг
Люк де Йонг
73′
Йоэл Велтман
76′
Мемфис Депай
84′
Райан Бабел
Кевин Стротман
Хенрик Оямаа
Рауно Саппинен
85′
Карол Метс
86′
87′
Джорджиньо Вейналдум
Михкель Айнсалу
Артем Дмитриев
88′
Сборная Нидерландов одержала победу над командой Эстонии в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Бабел забил за Голландию впервые за год, сделав дубль в игре с Эстонией

Sports.ruвчера в 15:21

Райан Бабел: «Вейналдум сказал мне: „Ты как вино. Чем старше, тем лучше“»

Спорт-Экспрессвчера в 19:02

Эстония — Голландия — 0:4. Видеообзор матча

Sport24.ruвчера в 18:02

Бабель: я тот игрок, которому нужно доверие

Чемпионатвчера в 19:31

Дубль Бабеля помог сборной Нидерландов разгромить Эстонию в отборе Евро-2020

RT на русскомвчера в 16:54

Дубль Бабеля помог Нидерландам одержать победу над Эстонией

Газета.Ruвчера в 17:04

Голландия уверенно разобралась с Эстонией

Soccer.ruвчера в 16:48
Показать все источники
Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 05:04, Вашингтон
Происшествия

Обвиняемого в нападении на Памфилову арестовали

Газета.Ru вчера в 12:11
Шоу-бизнес

Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана

Lenta.ru 00:09
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Политика

В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ

Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
Аргументы недели 04:02
Общество

Роспотребнадзор обновит санитарные нормы для кафе и ресторанов

15 августа глава Минэкономразвития в своем Instagram представил демоверсию «Белой книги гостеприимства» в качестве альтернативы действующим СанПиНам для ресторанов и кафе.
Rambler News Service 03:41
Происшествия

В Челябинске двое ранее судимых мужчин сбежали из психбольницы

РИА Новости 04:33
Футбол

Бердыев рассказал о переговорах со «Спартаком»

Бывший главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев заявил о том, что не вел никаких переговоров с руководством "Спартака" на предмет готовности возглавить московский клуб.
Газета.Ru 04:54
Политика

Верховная рада приняла закон об импичменте президента

Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Политика

Путин наградил Куклачёва орденом Почёта

Учёный-полярник Артур Чилингаров и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдинов удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени.
RT на русском 04:03
Происшествия

В Петербурге на сотрудника ДПС напали при проверке документов

В Санкт-Петербурге на сотрудника ДПС напали при попытке проверить документы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по городу и Ленобласти.
РБК вчера в 18:12
Общество

Мэрия Екатеринбурга показала Храм святой Екатерины на трех площадках

Всего показаны три видеоролика, по числу площадок на данный момент рассматриваемых под застройку.
ТагилСити.ру 04:39
Политика

«Жахнула всех»: Турчак заявил о победе «Единой России» на выборах

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил, что правящая партия "жахнула всех" на выборах в законодательные собрания и муниципальные советы, которые прошли 8 сентября.
DP.RU вчера в 00:43
Происшествия

Гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву вызвали в СКР на допрос

Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева получила повестку с вызовом на допрос в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.
Интерфакс вчера в 13:52
Футбол

Дюков: «Хочу, чтобы Кокорин и Мамаев вернулись в большой футбол»

Президент Российского футбольного союза РФС Александр Дюков поделился мнением о будущем российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Sport24.ru 04:33
Финансы

Bloomberg сообщило об увеличении Россией золотых резервов

За последние 10 лет Россия в четыре раза увеличила свои золотые резервы, заработав миллиарды долларов из-за повышения стоимости драгоценного металла на фоне эскалации торговых отношений США и Китая.
Известия вчера в 09:41
Происшествия

Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Газета.Ru 04:51
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Политика

Оценен возможный ущерб от работы эвакуированного из России шпиона США

В России оценили возможный ущерб от предполагаемого шпионажа в пользу США высокопоставленного сотрудника аппарата правительства России Олега Смоленкова.
Lenta.ru вчера в 23:37
Финансы

Центробанк поддержал вариант инвестиций ФНБ по норвежской модели

Регулятор проанализировал пять сценариев того, как власти могут распорядиться резервами, и пришел к выводу, что инвестиции по норвежской модели способны обеспечить стабильность для российской экономики — в большей степени по сравнению с другими вариантами, которые обсуждают Минфин и Минэкономразвития.
РБК вчера в 16:20
Политика

Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США

Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Вирджиния).
Lenta.ru вчера в 19:10
Общество

В Госдуме предложили установить новый выходной для православных

Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.
Газета.Ru 04:53
Происшествия

На Урале погиб подросток после падения на него футбольных ворот

ТАСС 04:10
Авто

АвтоВАЗ прогнозирует падение российского авторынка в 2019 году

Автоновости дня 04:45
Транспорт

Из-за тайфуна 13 тысяч человек застряли на ночь в аэропорту Токио

Около 13 тыс. человек вынужденно провели ночь в международном аэропорту Нарита близ Токио из-за тайфуна «Факсай».
Росбалт вчера в 22:49
Происшествия

Четверо российских первоклассников обварились кипятком в школе

Lenta.ru 03:01
Общество

Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Политика

В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра

В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».
Коммерсантъ вчера в 15:36
Политика

Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости вчера в 06:49
Общество

Опрос показал, сколько россиян готовы получать «серую» зарплату

Чуть менее половины опрошенных россиян готовы получать зарплату в конверте, свидетельствует опрос портала Superjob, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:03
Спорт

Скончался екатеринбуржец, преодолевший 30 км вплавь в открытом море

Скончался 60-летний пловец из Екатеринбурга Игорь Макеев, накануне завоевавший бронзу на соревнованиях по плаванию в открытом море Ultraoceanman в Греции.
Повестка дня 04:37
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное