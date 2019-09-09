Футбол
ProstoProSportСборная Нидерландов в гостях разгромила эстонцев
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «А. Ле Кок Арена»
|17′
Райан Бабел
|47′
Райан Бабел
Тайджо Тенисте
|53′
Сергей Зенёв
Франк Лийвак
|60′
|63′
Доньелл Мален
Стевен Бергейс
Йонас Тамм
|70′
|71′
Френки Де Йонг
Люк де Йонг
|73′
Йоэл Велтман
|76′
Мемфис Депай
|84′
Райан Бабел
Кевин Стротман
Хенрик Оямаа
Рауно Саппинен
|85′
Карол Метс
|86′
|87′
Джорджиньо Вейналдум
Михкель Айнсалу
Артем Дмитриев
|88′
|29%
|Владение мячом
|71%
|–
|Удары в сторону ворот
|6
|1
|Удары в створ ворот
|10
|6
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|5
|–
|Угловые
|6
|6
|Фолы
|16
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Эстония
Расстановка 4‑3‑3
12
Лепметс
23
Тенисте
16
Тамм
15
Клаван
19
Калласте
4
Кяйт
18
Метс
20
Дмитриев
7
Лийвак
9
Сорга
17
Саппинен
1
Силлесен
2
Велтман
3
Де Лигт
4
ван Дейк
17
Блинд
6
Проппер
8
Вейналдум
19
де Йонг
14
Бергейс
10
Депай
16
Стротман
Нидерланды
Расстановка 4‑2‑1‑3
Футболисты сборной Эстонии в матче шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020 крупно проиграли команде Нидерландов. Встреча, прошедшая в понедельник в Таллине, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.
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