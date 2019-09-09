Футбол

ProstoProSportProstoProSportСборная Нидерландов в гостях разгромила эстонцев

Эстония — Нидерланды
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «А. Ле Кок Арена»
17′
Райан Бабел
47′
Райан Бабел
Тайджо Тенисте
53′
Сергей Зенёв
Франк Лийвак
60′
63′
Доньелл Мален
Стевен Бергейс
Йонас Тамм
70′
71′
Френки Де Йонг
Люк де Йонг
73′
Йоэл Велтман
76′
Мемфис Депай
84′
Райан Бабел
Кевин Стротман
Хенрик Оямаа
Рауно Саппинен
85′
Карол Метс
86′
87′
Джорджиньо Вейналдум
Михкель Айнсалу
Артем Дмитриев
88′
Футболисты сборной Эстонии в матче шестого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020 крупно проиграли команде Нидерландов. Встреча, прошедшая в понедельник в Таллине, завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.
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