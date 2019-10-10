Отборочный матч на чемпионат Европы 2021 года пройдёт на главном стадионе Екатеринбурга уже завтра, 11 октября, начало в 19 часов по уральскому времени.

Сборная Польши прилетела в Екатеринбург на матч с Россией

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