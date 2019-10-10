Футбол

Телеканал ОТВТелеканал ОТВСборная Польши прилетела в Екатеринбург на матч с Россией

Отборочный матч на чемпионат Европы 2021 года пройдёт на главном стадионе Екатеринбурга уже завтра, 11 октября, начало в 19 часов по уральскому времени.
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Согласно документу, глава государства освободил от должности советника президента России Сергея Глазьева.
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В сети появилось видео экстремальных испытаний автомата АК-201

На официальном YouTube-канале концерна «Калашников» опубликовано видео экстремальных испытаний автомата АК-201.
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Геннадий Величкин отправлен в отставку с поста вице-президента магнитогорского «Металлурга».
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Масляков прокомментировал слова известного комика о поборах в КВН

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Военный транспортник Ан-12 приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
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В Саратове арестовали трех обвиненных в пытках утюгом полицейских

РБК 14:42
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В Иране женщин пустили на футбол впервые за 40 лет

Иранские женщины впервые с момента образования Исламской Республики Иран были допущены на стадион, где проходил футбольный матч между мужскими командами.
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