Футбол
REGNUMСамолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга
Самолёт, на борту которого находились футболисты молодёжной сборной Польши по футболу, совершил посадку в Челябинске. Об этом 10 октября сообщает «Р-спорт». Самолёт совершил посадку в международном аэропорту «Челябинск» имени Курчатова, куда был перенаправлен из Екатеринбурга.
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Матч под угрозой срыва: самолет со сборной Польши не может приземлиться в Кольцово
Екатеринбург Онлайнвчера в 05:34
Молодежная сборная Польши боялась, что ей придется ехать 4 часа в автобусе по российским дорогам
Спорт-Экспрессвчера в 10:45
Самолет с футболистами молодежной сборной Польши вместо Екатеринбурга отправился в Челябинск
Sportbox.RUвчера в 07:04
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