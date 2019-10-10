Самолёт, на борту которого находились футболисты молодёжной сборной Польши по футболу, совершил посадку в Челябинске. Об этом 10 октября сообщает «Р-спорт». Самолёт совершил посадку в международном аэропорту «Челябинск» имени Курчатова, куда был перенаправлен из Екатеринбурга.

Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга

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