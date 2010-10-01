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Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСборная Португалии проиграла впервые с чемпионата мира в России

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В понедельник вечером сборная Португалии на выезде проиграла Украине со счётом 1:2 в рамках отбора на чемпионат Европы 2020 года. Это поражение стало для португальцев первым с момента вылета с чемпионата мира 2018 года в России. Тогда команда Фернанду Сантуша проиграла Уругваю на стадии 1/8 финала.
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